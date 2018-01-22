Тимати возмутил странным снимком с дочкой

Новое фото рэпера с дочкой Алисой спровоцировало скандал в Сети. Кадр из семейного архива опубликовала на своей странице в Instagram мама Тимати Симона Юнусова.

На нем Алиса кусает папу за сосок. Эту часть тела многие считают интимной, а подобные снимки – неоднозначными и недопустимыми к выставлению напоказ. Изображение было сопровождено комментарием: "А папа говорит, что совсем не боится щекотки!" – передает "7Дней".

Фотография вызвала горячие споры. "Стыд и срам такое показывать...", "Это фото чего-то умиления совсем не вызывает. Я бы сказала, что оно очень личное, семейное", "Очень неоднозначно и сомнительно", "Зачем выкладывать такие фото? Они должны быть в семье, а не на всеобщем обозрении. Согласна с предыдущим автором – похоже на провокацию", – комментируют снимок фолловеры.

Но есть и те, кто считает его очень милым. "Классная фотка. И девчонка здоровская, и отец у нее супер", "Для девочки это игра. А что думают недалекие – это их проблемы", "Сразу видно, замечательный папа, проводящий время со своей дочерью", – комментируют снимок пользователи.

Публикация от Все о звездах (@__zvezdaa__) Янв 21, 2018 at 3:10 PST

Отметим, администрация Instagram дважды удаляла фото Тимати с дочкой со страницы Симоны Юнусовой. Однако некоторые паблики успели его разместить у себя в аккаунтах. Сама же бабушка Алисы возмущена тем, что снимок сняли с публикации.

Ранее мама рэпера откровенно рассказала о проблемах с глазами у малышки. Некоторое время назад родительница Тимати стала публиковать кадры, на которых у Алисы закрыт специальной наклейкой то левый, то правый глаз. Еще она часто позирует в очках.

"Мне как человеку с тонкой душевной организацией медицинские названия ближе, поэтому, если вы хотите обсудить между собой, да еще и в соцсетях заклеенный глаз Алисы, вместо того, чтобы говорить: "Ты что, не видишь? Она – косая!", лучше сказать: "Ерунда, у девочки легкий страбизм!" И умом блеснете, и тактичность проявите..." – написала Симона.