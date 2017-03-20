Про второго ребенка Тимати заговорили в Сети

Известный рэп-исполнитель Тимати воссоединился с матерью своей дочки, моделью Аленой Шишковой по случаю дня рождения малышки Алисы. Совместные снимки пары и их наследницы так умилили фанатов, что те заговорили о втором ребенке Тимати и Алены.

Накануне, 19 марта, трехлетие отметила дочь рэпера Тимати и модели Алены Шишковой Алиса. Ради такого важного события родители малышки даже на время воссоединились. Тимати (настоящее имя Тимур Юнисов) и Алена устроили настоящий праздник для крошки. Не обошлось без фотосессии. Для съемки родители выбрали стильные черные наряды. Причем не только для себя, но и для дочери. Фотографиями с мероприятия Юнисов и Шишкова поделились с многочисленными поклонниками в социальной сети Instagram.

"Уже целых 3 года !!! Мы с Мамой тебя любим и желаем, что бы ты не росла так стремительно быстро 🙈 мы за тобой не успеваем )))" – тепло и нежно написал Тимати. А вот у Алены поздравление для дочки получилось несколько прохладным и даже официальным. "С Днем Рождения, малыш!!! Пусть исполняются все твои мечты!!! Мы с папой тебя очень любим!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️" – написала Шишкова.

Поклонники пришли в восторг от снимков. А некоторые подписчики даже пришли к выводу, что Алене и Тимати стоит завести второго ребенка. "Вы так шикарно смотритесь с Аленой . Прям идеально . Будто созданы были друг для друга . Очень гармонично . Жаль, что вы не вместе... А так хотелось бы", "Дочурка у вас просто чуда , вы так красиво все вмести смотритесь !", Ккакая у вас миленькая доченька!!! Тимати, вы такой заботливый отец! вам нужно второго ребенка!!!", "Ребята, вам, определенно, нужен еще один малыш) уж очень у вас хорошо это получается, Алиса – какая умничка и симпатулька))", – умиляются фанаты.

Публикация от Black Star (@timatiofficial) Мар 19 2017 в 12:08 PDT

Между тем, говорят, Тимати куда больше проводит времени с Алисой, нежели Алена. Не секрет, что воспитанием крошки занимается ее бабушка, мать Тимура, Симона. Женщина ведет свою страничку в той же социальной сети, в которой публично рассказывает об этапах развития Алисы.