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Шоу-бизнес

Бабушка откровенно о проблемах со здоровьем у дочки Тимати

Тимати с дочкой Алисой. Фото: instagram.com/timati_yunusov
У популярного певца Тимати подрастает прекрасная дочка Алиса, которой в марте исполнится три года. Девочку воспитывает мама рэпера Симона, откровенно рассказавшая о проблемах с глазами у малышки.
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У Симоны в Instagram больше двух миллионов подписчиков. Мама Тимати регулярно публикует фотографии и видео Алисы. Малышка растет на редкость обаятельной и милой. У светловолосой наследницы рэпера уже толпы поклонников.

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Некоторое время назад родительница Тимати стала публиковать кадры, на которых у Алисы закрыт специальной наклейкой то левый, то правый глаз. Еще она часто позирует в очках. Пользователи Сети буквально измучили Симону вопросами, что у девочки с глазами. Некоторые в своих комментариях позволяли резкие, обидные для мамы Тимати слова. Женщина решила разом всем ответить, чтобы избежать дальнейших пересудов и абсурдных предположений.

"Контрольный" пост о том, почему у девочки заклеен глаз... Нет, мы не издеваемся, и очки не для имиджа (хотя у некоторых такое бывает))). Для всех любопытствующих и действительно нуждающихся... Для любых заболеваний, есть корректные медицинские термины: Например – понос, называется красиво-"Диарея", а сопли -" Ринит". Мне, как человеку с тонкой душевной организацией, медицинские названия ближе, поэтому если вы хотите обсудить между собой, да еще и в соц. сетях заклеенный глаз Алисы, то вместо того, чтобы говорить:"Ты че, не видишь? Она – косая!", лучше сказать: "Ерунда, у девочки легкий Страбизм!" И умом блеснете, и тактичность проявите... 😉", – посоветовала неделикатным комментаторам Симона.

Наклейки на глаза – это вынужденная мера. "А теперь по существу для тех, кто столкнулся с этой проблемой. У Алисы страдают оба глаза. Я специально выкладываю эту фотографию, чтобы было понятно. Градус отклонения разный, но он есть", – призналась любящая, заботливая бабушка, подобно львице защищающая Алису от сетевых троллей и прочих злобных "монстров".

По рекомендации специалистов глаза девочке заклеивают попеременно, чтобы активизировать мышцы. "Отвечаю на вопрос по поводу окклюдеров на очки. Доктор сказал, что наклейка непосредственно на глаз, дает результат быстрее. Действительно, окклюдер прилипает и снимать болезненно. Мы приспособились смазывать детским кремом бровь и под глазиком, потом наклейка и очки. Снимать так намного проще. Носим ежедневно с 7 до 12, и потом после сна с 16 до 19", – отчиталась Симона.

По словам бабушки Алисы, результат уже есть. "Но лечению всего два месяца... По возвращению в Москву, планируем подключить аппаратную терапию. По– моему, ответ исчерпывающий. Надеюсь на ваше понимание и такт! И... здоровья нам и всем детям!" – от всего сердца пожелала Симона, а пользователи Сети принялись извиняться за неосторожные слова и желать очаровательной малышке крепкого здоровья.

Автор: Елена Алешина20 февраля 2017, 17:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандальные романы рэпера Тимати

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