Суррогатная мать родила известному певцу третьего ребенка

СМИ распространили радостное известие. В семье известной зарубежной пары, модели Ким Кардашьян и певца Канье Уэста, родился ребенок.

О рождении третьего ребенка Ким Кардашьян оповестила общественность на своем официальном сайте. "А вот и она! Канье и я рады сообщить о появлении на свет нашей здоровой, прекрасной дочки", – написала 15 января Кардашьян. Однако журналисты распространили это известие лишь сейчас.

Далее счастливая Ким поблагодарила суррогатную мать, которая выносила и родила ребенка пары. В заключение Кардашьян сообщила, что их с Уэстом старшие дети, четырехлетняя Норт и полуторагодовалый Сэйнт, невероятно взволнованы перед предстоящей встречей с сестренкой. Примечательно, что Ким не сообщила, как они с Канье назвали третьего ребенка. Впрочем, очевидно, исходя из имен предыдущих детей, что это будет необычное имя.

Напомним, о том, что у Ким Кардашьян и Канье Уэста родится ребенок, стало известно летом 2017 года. Причем супруги не стали скрывать, что малыша им подарит суррогатная мать. Как выяснили ушлые журналисты, женщине заплатили около 114 тысяч долларов. Плюс пара раскошелилась на специальное агентство по подбору подходящих для материнства кандидатур, отдав 70 тысяч долларов. Самой суррогатной маме они выплачивали по четыре с половиной тысячи ежемесячно и еще 45 тысяч – после рождения ребенка.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Авг 21, 2017 at 9:17 PDT

Кардашьян и Уэст обратились за помощью к суррогатной матери из-за того, что две беременности Ким протекали с серьезными осложнениями. Причем после последних родов ей сделали сложную операцию, во время которой та чуть не умерла. У Кардашьян было приращение плаценты. Это когда плацента врастает в ткань стенки матки, что может стать причиной кровотечения после родов. Поэтому врачам приходится удалять ее хирургическим путем.

Самое интересное, что Кардашьян была готова, несмотря даже на такие осложнения, снова родить, однако медики категорически запретили ей это делать, грозя летальным исходом для нее.