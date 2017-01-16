Кардашьян ограбила банда пенсионеров-рецидивистов

Иностранные СМИ поделились сенсационной новостью о недавнем вооруженном ограблении Ким Кардашьян. В ходе расследования выяснилось, что пышнотелую диву лишила ценностей банда пенсионеров-рецидивистов.

По информации зарубежных изданий, над звездой реалити-шоу с выдающимися достоинствами поиздевались ветераны преступного мира. В группировке, совершившей налет на гостиничный номер Кардашьян, состояли сплошь пожилые люди. Младшему преступнику – полных 54 года, остальные старше.

Телеканал LCI со ссылкой на источники в следственных структурах Парижа сообщил, что организатором ограбления Ким был 60-летний закоренелый рецидивист Аомар Аит Хедаш. Он известен под прозвищем Омар Старый. Узнав от бармена, что богатое семейство Кардашьян едет в Париж, беглый преступник собрал банду из пенсионеров-разбойников и спланировал налет до мелочей.

Вместе с Аомаром брюнетку связали и продержали несколько часов в ванной 72-летний Пьер Буианер, 63-летний Юнис Аббас, 61-летний Дидье "Голубые Глаза" Дюбрек и 54-летний Франсуа Делапорт. Водителем группировки стал сын главаря.

И хоть у престарелых преступников уже богатый опыт ускользания от французской полиции, служители закона их настигли. Адвокат Старого Жан-Ив Льенар признал, что ограбление было "чистой воды дилетантством". Его подзащитный Аомар Аит Хедаш оставил на месте преступления ДНК, благодаря чему полицейские уже через несколько дней установили за главарем банды наблюдение и вычислили всех его подельников.

Напомним, преступников задержали 9 января. Изначально по делу об ограблении Ким Кардашьян проходили 16 человек, но позже четверо из них вышли на свободу без предъявления каких-либо обвинений.

������ Фото опубликовано Kim Kardashian West (@kimkardashian) Сен 29 2016 в 12:40 PDT

Как писали Dni.Ru, в ночь на 3 октября неизвестные в масках ворвались в апартаменты звезды в гостинице категории люкс. Информацию о нападении подтвердил официальный представитель модели. "Ким в номере парижского отеля удерживали двое вооруженных мужчин в масках, одетые как полицейские", – сообщил ее пресс-секретарь. Знойная брюнетка лишилась драгоценностей на сумму порядка 11 миллионов долларов и двух мобильных телефонов с эротическими домашними видео. Кардашьян была связана и заперта ее в ванной. Она не пострадала, но находилась в сильном шоке.

�� Фото опубликовано Kim Kardashian West (@kimkardashian) Окт 22 2015 в 4:29 PDT

Ким уверена, что причиной преступления стало кольцо с огромным драгоценным камнем за 4,5 миллиона долларов, а также другие драгоценности, которыми она регулярно кичилась в соцсетях. Упомянутое выше кольцо российские фанаты звезды называли булыжником. Подарил драгоценность сексапильной брюнетке ее муж Канье. Узнав о пропаже, щедрый рэпер решил утешить Ким и предложил купить ей такое же. Может, даже еще дороже. Однако Кардашьян наотрез отказалась.