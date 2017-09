Кардашьян рассказала о третьем ребенке

Известие о том, что звездная пара готовится к рождению третьего малыша, появилось еще в июле этого года. Но только сейчас Ким подтвердила эти слухи. Радостной новостью звезда поделилась в тизере очередного выпуска 14-го сезона реалити-шоу "Семейство Кардашьян", который опубликовала в Twitter.

В видеоролике Ким спрашивает свою сестру Хлои: "Что случается, когда я говорю: "Угадайте, что"? На это сестра отвечает: "Выясняется, что ты беременна, или кто-то еще ждет ребенка". И знаменитость подтверждает догадку родственницы: "Да! У нас будет ребенок!"

Отметим, ранее модель давала понять общественности, что ее будущего малыша выносит суррогатная мать. Она говорила о проблемах со здоровьем, не позволяющих родить самостоятельно. Так, у Ким были осложнения после двух прошлых беременностей. Последняя закончилась для нее сложной операцией, и врачи запретили звезде рожать.

Season 14 is gonna be wild. Tune in this Sunday!!! #KUWTK pic.twitter.com/rnpIdGiNyK