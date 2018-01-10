Вышедший на волю насильник Шурыгиной хочет всего и сразу

Прославившийся благодаря изнасилованию Дианы Шурыгиной Сергей Семенов дал первое интервью после освобождения. Молодой человек признался, что хочет всего и сразу.

Сегодня, 10 января, в семь утра Сергей Семенов вышел из тюрьмы. И вскоре оказался в лапах ушлых журналистов, которые расспросили молодого мужчину о том, что он испытывает после освобождения. "Поначалу было непонятно, что происходит. Мысли идут по нарастанию. Потихонечку начинаешь осознавать. Сейчас каждую минуту я ощущаю, что на свободе. У меня настроение с каждой минутой становится лучше", – признался Семенов.

Сергей поблагодарил общественность, которая поддерживала его. "Спасибо всем вам! Благодаря вам всем сижу не восемь лет, а через год оказался дома на воле. Даже не могу словами объяснить. Это радость, счастье. Каждый день для меня теперь будет как праздник", – заявил Сергей.

Мужчина поделился планами на будущее и своими желаниями. "Сейчас я просто хочу всех увидеть, хочется всего и сразу. Надо как-то успокоиться, но у меня это никак не получается. Сейчас самое главное – увидеться с близкими. Сейчас у меня цель восстановиться на учебе. Можно поступить в новый вуз, найти работу. Все остальное будет зависть от обстоятельств. Я буквально две недели назад не знал, что я дома окажусь, а тут... Все меняется очень быстро. Пока не думал, где буду работать", – цитирует Сергея Семенова Telegra.ph со ссылкой на Mash.

Зашла речь и о семье Дианы Шурыгиной. По признанию Семенова, ему эти люди неприятны. "Прошло достаточно много времени, и как-то все притупилось, наверное. Я сделал выводы о них. Просто начинаешь понимать, что держать злобу на таких людей бессмысленно. Ничего они не поймут, ничего они не осознают", – заключил Семенов.

Высказался Сергей и о самой Диане. Он сказал, что предпочел бы никогда ее не знать. "Если бы действительно это все можно было вернуть, я бы не допустил, чтобы такое произошло. Возможно, еще тогда бы переосмыслил свою жизнь. Я бы следил получше за своим окружением, чтобы не было подобных вещей", – рассудил Сергей.

Мужчина заявил, что Шурыгина его оболгала. "Если она действительно солгала, а она действительно солгала, то, конечно, за дачу ложных показаний она должна тоже отвечать. Но, зная статистику, вряд ли это случится", – отметил Сергей. По словам Семенова, он извлек урок из произошедшего – нужно быть "поумнее и посерьезнее". Отметим, что Диана Шурыгина пока не прокомментировала освобождение своего насильника.