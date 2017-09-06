Поп-прелюбодей о курсах оральных ласк для любовницы из "Дома-2"

Вальтер Соломенцев против глотания морковок. Он выступает за естественность.

Вальтер Соломенцев – один из самых одиозных участников реалити-шоу "Дом-2". Он обучался в духовной семинарии, получил сан иерея, был настоятелем прихода в Миллеровском районе Ростовской области. Но вскоре причастиям, исповедям, венчаниям и соборованиям поп-прелюбодей предпочел любовницу – Олесю Лисовскую из реалити-шоу "Дом-2". Ради нее батюшка бросил и жену – с детьми, кредитами и всем, что их связывало.

С женой, как позже выяснилось, было не все гладко в сексуальном плане. "Когда месяцами у нас ничего не было, приходилось силой принуждать Глафиру к интиму. Я насиловал ее. Не бил, не связывал, просто брал силой. Первое время она ненавидела меня после этого", – пояснил Вальтер.

Любовница, впрочем, тоже оказалась не самой раскрепощенной и умелой. Особенно поп переживает из-за ее нежелания заниматься оральным сексом. "Она слишком зажата, скромна, у нас секс очень классический, нет оральных ласк. Любимая против, считает это извращением", – чуть не плачет блудливый иерей.

Публикация от Вальтер Соломенцев (@wsolment) Июл 7 2017 в 11:32 PDT

При этом отправить подругу на курсы оральных ласк поп категорически отказывается: "Что за глупости, зачем ей какую-то морковку глотать? Мне кажется, подобные тренинги унижают женское достоинство".

Публикация от Вальтер Соломенцев (@wsolment) Авг 26 2017 в 8:37 PDT

"Вообще, в самом сексе нет ничего недоступного, человек может никогда им не заниматься, но все знать на уровне инстинктов. Когда дело дойдет до интима, все встанет на свои места", – цитирует Соломенцева журнал "Мир реалити-шоу".