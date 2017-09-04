Нагиев протащил Бузову на Первый канал

В кулуарах "Останкино" ходят слухи, что звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2", новоиспеченная певица Ольга Бузова будет работать на Первом канале. Якобы стройную брюнетку протащил на "кнопку" шоумен Дмитрий Нагиев.

Скоро на Первом канале появится ток-шоу, ориентированное на женскую аудиторию. Ведущими передачи станут актриса Татьяна Васильева, бывшая жена Андрея Аршавина, мать его троих детей Юлия Барановская и ведущая "Дома-2" Ольга Бузова. По слухам, помог с работой на "первой кнопке" звезде реалити-шоу ее земляк Дмитрий Нагиев, компетентно сообщает Eg.RU.



Не останется без работы и другая приятельница шоумена, актриса Лариса Гузеева. Говорят, под нее делают проект, который буквально взорвет эфиры. "Это будет реально бомба! Ставка делается на манеру поведения, которую Лариса использовала в "Давай поженимся!" – роль опытной старшей подружки, сыплющей откровениями о своей личной жизни и умеющей вытащить любую инфу из собеседника", – рассказали на Первом канале. Кстати, судьба "Давай поженимся!" висела на волоске. Ходили упорные слухи о закрытии проекта и уходе в свободное плавание свахи Розы Сябитовой.

Между тем в новом телесезоне на Первом появится шоу "Гипноз", который будет вести Максим Галкин. Самые сильные гипнологи нашей страны будут вводить отечественных знаменитостей в такое состояние, чтобы вытянуть из них различные откровения. По слухам, Первый канал вложил в проект немалые деньги, поэтому именно на него делаются большие ставки.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 1 2017 в 2:14 PDT

"Мы только начали снимать пилотные выпуски, – рассказал Иса Багиров, который ранее принимал участие в телепроекте "Черно-белое". – Думаю, все получится – Макс Галкин справится с любым шоу!" Кстати, Иса Багиров станет одним из участников развлекательного шоу.

Напомним, в новом сезоне на Первом канале произошла глобальная перестановка кадров. Ушел Андрей Малахов, не у дел остались ведущие Александр Олешко с шоу "Точь-в-точь", Юлия Меньшова с программой "Наедине со всеми", Роза Сябитова с "Давай поженимся!", историк моды Александр Васильев с "Модным приговором", Тимур Кизяков с "Пока все дома", передачу "Жди меня" покинул Александр Галибин.