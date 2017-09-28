Роза Сябитова лишила бывшего зятя квартиры и дачи

Дочь свахи может не раздвигать ноги за колечко. Ее всем обеспечили.

Развод дочери главной свахи страны Розы Сябитовой стал для многих шоком. Ведь оказалось, что парень сбежал спустя месяц после свадьбы. Мол, и к такому вниманию прессы был не готов, и приданое маленькое. Dni.Ru связались с Розой, чтобы узнать, кому достанется богатство, коим она одарила молодых на свадьбу.

"Я очень сердита на теперь уже бывшего зятя Андрея, – вздохнула сваха. – Но у меня есть оправдание его поступку – он еще маленький, глупый, никто не обучил его премудростям семейной жизни, не подсказал, не направил. Мамы у него давно нет, вот и результат. Знаете, я была готова инвестировать в Андрюшу как в своего родного сына. Он юрист, продолжает династию, и мне очень хотелось помочь ему с карьерой. Но он сделал другой выбор. Вот и пусть теперь кусает локти".

"На свадьбу дочери Ксюне и Андрею я подарила квартиру и дачу, – продолжает сваха. – Это к слову о том, что, якобы, мало дала. Поскольку эти подарки не являются совместно нажитым имуществом, а квартира и вовсе записана на меня, то после развода зять не может на них претендовать. Ему останется только машина, которую мы покупали в подарок и отбирать не собираемся".

Рассказала Сябитова и о причинах, которые могли, по ее мнению, спровоцировать развод. "Это частная проблема неравных браков, когда звезды соединяют свою семью с простыми людми, – вздыхает сваха. – Андрей решил стать членом семьи небожителей. Но не понял, что небожителями мы стали только потому, что очень много работали и всего достигли сами. И моя дочь может не раздвигать свои молодые красивые ноги за колечко или пальтишко, как было со мной, когда в без любви в первый раз шла замуж ради зимнего пальто. Я Ксюне ей все дала. Дала бы и зятю, но он сам отказался".