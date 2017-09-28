Роза Сябитова лишила бывшего зятя квартиры и дачи
Развод дочери главной свахи страны Розы Сябитовой стал для многих шоком. Ведь оказалось, что парень сбежал спустя месяц после свадьбы. Мол, и к такому вниманию прессы был не готов, и приданое маленькое. Dni.Ru связались с Розой, чтобы узнать, кому достанется богатство, коим она одарила молодых на свадьбу.
"Я очень сердита на теперь уже бывшего зятя Андрея, – вздохнула сваха. – Но у меня есть оправдание его поступку – он еще маленький, глупый, никто не обучил его премудростям семейной жизни, не подсказал, не направил. Мамы у него давно нет, вот и результат. Знаете, я была готова инвестировать в Андрюшу как в своего родного сына. Он юрист, продолжает династию, и мне очень хотелось помочь ему с карьерой. Но он сделал другой выбор. Вот и пусть теперь кусает локти".
"На свадьбу дочери Ксюне и Андрею я подарила квартиру и дачу, – продолжает сваха. – Это к слову о том, что, якобы, мало дала. Поскольку эти подарки не являются совместно нажитым имуществом, а квартира и вовсе записана на меня, то после развода зять не может на них претендовать. Ему останется только машина, которую мы покупали в подарок и отбирать не собираемся".
Рассказала Сябитова и о причинах, которые могли, по ее мнению, спровоцировать развод. "Это частная проблема неравных браков, когда звезды соединяют свою семью с простыми людми, – вздыхает сваха. – Андрей решил стать членом семьи небожителей. Но не понял, что небожителями мы стали только потому, что очень много работали и всего достигли сами. И моя дочь может не раздвигать свои молодые красивые ноги за колечко или пальтишко, как было со мной, когда в без любви в первый раз шла замуж ради зимнего пальто. Я Ксюне ей все дала. Дала бы и зятю, но он сам отказался".
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