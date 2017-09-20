Виктория Романец меняет мужиков как перчатки
Украинка Виктория Романец пришла на проект "Дом-2" в сентябре 2014 года. Решилась она жить под круглосуточным прицелом камер во многом из-за любви. "Во время кастинга я успела поведать о своих прошлых отношениях с украинским футболистом (Олегом Мищенко, полузащитником киевского "Динамо", полтавской "Ворсклы" и донецкого "Металлурга". Любопытно, что позднее у футболиста был роман с другой участницей "Дома-2", Анастасией Киушкиной – Прим. ред.) и заявила, что иду к Богдану Ленчуку. Он, кстати, тоже увлекался футболом, и на тот момент встречался с Мариной Африкантовой. Я накидала кастинг-директору несколько вариантов, как буду отбивать парня, и почти сразу получила предложение приезжать на Поляну", – вспоминает звезда реалити-шоу.
"На проект мы пришли в один день с Аленой Ашмариной. Нас оставили обеих, но в тот же день на рокировке выгнали Аню Кудимову, которая ни с кем не хотела строить отношения. Я же, как и планировала, стала завоевывать Ленчука. Все шло хорошо: через неделю он расстался с Африкой. Но позже выяснилось, что Богдан не мой человек. Зато приглянулся Андрей Черкасов! (главный мачо и бабник проекта – Прим. ред.) У нас начались отношения, которые продлились полгода и были одними из самых ярких на проекте", – цитирует Романец журнал "Мир реалити-шоу".
Распри, ссоры, скандалы были постоянными атрибутами в отношениях Романец и Черкасова. Вика просто измучила Андрея сценами ревности, проверяя любимого с ног до головы. В итоге незадолго до свадьбы пара распалась.
После проекта Вика состояла в отношениях с Антоном Гусевым. Но забеременела в итоге от него другая участница "Дома-2" – Евгения Феофилактова. Следом у Романец был непродолжительный роман с бывшим кикбоксером Александром Липовым. Правда, позднее публика получила множество косвенных доказательств, что эти отношения всего лишь пиар ход, выгодный обеим сторонам.
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