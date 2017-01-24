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Елена Проклова о конфликте с дочерью
Имя Елены Прокловой в последнее время фигурирует в прессе в связи с ее романами с женатыми коллегами. Она дала несколько откровенных телеинтервью, где призналась, что забеременела от Олега Янковского и сделала аборт, а также рассказала о разводе с Андреем Тришиным, с которым состояла в браке целых 30 лет.
Поскольку у актрисы была очень бурная молодость, ей не хватало времени, чтобы заниматься старшей дочерью Ариной. Родители Прокловой взяли на себя заботу о ребенке, пока она строила карьеру и искала женское счастье. Когда Елена предложила девочке жить вместе, та отказалась.
Лишь спустя несколько лет артистке удалось наладить контакт с Ариной, которая тоже стала нуждаться в матери. "На сегодняшний день чувство вины для меня преобразилось. Человек ни в чем не может быть виноват по определению. Наши поступки – это опыт, который нас формирует. Это не клетка, а ее расширение. Нужно преобразовать его в учебу, чтобы понять, что не так было сделано, преобразовать его. Нет, я ей не скажу: "Как же виновата я была в молодости!" Нет, я постоянно звоню Арине и просто говорю, как я ее люблю", - цитирует Проклову журнал StarHit.
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