Проклова уезжает из Москвы после любовных откровений

Елена Проклова, недавно шокировавшая страну своими откровениями о романах с женатыми актерами, уезжает из Москвы. Звезда кино и телевидения решила пожить вдали от столичной суеты.

Актриса собирается переехать в Сочи, где будет наслаждаться морем и солнцем. По мнению Елены, этот город – идеальное место для жизни. Проклова уже строит там дом, в котором планирует встретить старость.

"Разрабатываю проект с нуля. Я купила там землю и хочу встретить последнее прощальное десятилетие своей жизни именно там. Я думаю, что у меня осталось не так уж много десятилетий. Хочется провести это время по-особенному – в тепле, красоте и с видом на море", – объяснила свое решение переехать Елена.

Однако она не планирует оставлять актерскую карьеру. "В Сочи тоже есть жизнь, – отметила Проклова. – И никто не мешает летать на спектакли. Думаю, что мне там будет не скучно, вся моя семья, друзья будут приезжать ко мне".

Строительство актриса начнет весной. "Уже и землю подготовили, и прораба замечательного нашли. Я надеюсь, что за это лето дом будет возведен. Поскольку участок у меня в горах с видом на море, я захотела построить его в стиле шале. Начинка дома будет очень современная, простая, удобная – для всей семьи. Там будет место и брату, и мужу, и детям, и внукам. От моего дома до моря меньше двух километров", – похвасталась Елена.

Журналисты не смогли не упомянуть в интервью недавний сенсационный эфир программы "Прямой эфир", в котором Проклова рассказала о своих романах с известными актерами Мироновым, Янковским, Табаковым.

"Это был ответ на вопрос. Я всю жизнь была тем человеком, который отвечает честно на заданные вопросы. Последнее время почему-то все заинтересовались этими романами. Не ответить я не могу, потому что, раз есть вопрос, значит, есть интерес ко мне. А мне не стыдно ответить ни за что сделанное мной когда-либо. Я состою из своих поступков, они мои уроки жизни", – цитирует актрису сайт Sobesednik.ru.

Отметим, что откровенность Прокловой оказала ей плохую услугу. Некоторые "эксперты" не поняли, зачем спустя столько лет Елена вдруг решила поведать о своих романах. С ними оказались солидарны и пользователи Сети, обругавшие звезду.

Напомним, Елена встречалась с Олегом Янковским (от которого даже забеременела, но сделала аборт, хотя он умолял ее оставить ребенка). Еще в донжуанском списке оказался звезда фильма "Цыган" Михай Волонтир. Они вместе снимались в Молдавии в картине "Будь счастлива, Юлия!" В разгар работы съемочной группы на площадке неожиданно появилась жена Михая. По словам Прокловой, разгорелся страшный скандал. "Вся гостиница ходила ходуном", – призналась Елена. А еще актриса встречалась с Андреем Мироновым и Олегом Табаковым.

Проклова попросила прощения у всех жен своих экс-возлюбленных. Она признала, что "эффект бумеранга" существует. Так, когда Елена родила дочь от своего супруга Андрея Тришина, тот закрутил роман с молодой женщиной. "В жизни все взаимосвязано. Любой твой поступок – он к тебе вернется", – уверена актриса. Тем не менее, супруги смогли преодолеть кризис.