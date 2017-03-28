Бывший любовник назвал Проклову королевой постели
Заслуженный артист Казахской ССР, режиссер и поэт Леонид Монастырский некогда был бешено популярен. Его фото печатали на обложках журналов, он крутил романы с самыми красивыми артистками кино и балета. В интервью 77-летний ловелас рассказал о романе с Еленой Прокловой, которая недавно попала в скандал после того, как разоткровенничалась о своих отношениях с известными артистами.
"Лену Проклову можно назвать королевой постели. Она всем даст фору. Поэтому и говорит в интервью: "Секс никто не отменял". Она жила этим, была Богом рукоположенной гейшей", – цитирует Монастырского Eg.RU.
Режиссер вспомнил, что познакомился с Еленой Прокловой в то время, когда она еще молоденькой актрисой пришла во МХАТ, где Монастырский работал режиссером у легендарного актера Олега Ефремова. "Наши отношения начались, когда моя первая супруга Варвара Болдышева, солистка ансамбля танца Игоря Моисеева, отправилась на три года выступать в США", – сообщил престарелый режиссер.
По словам Монастырского, однажды Проклова приехала к нему домой, собрала вещи и увезла его на дачу дедушки под Оренбургом. "Я знаю Лену как облупленную. Это только Андрон Кончаловский думал, что он ее "снял", но выбирала-то она. Одно время мы с Леной жили у ее дедушки в квартире на Мосфильмовской. Там стояли два спаренных телефона. Раздается звонок, Лена берет трубку и показывает мне жестом, чтобы я взял другую. Слышу голос Андрона: "Полгода под впечатлением, вернись..." А Лена показывает мне жестом, мол, видишь, какие меня хотят, а ты не ценишь", – завершил рассказ кинодеятель.
Интересно, что в своих откровениях о романах с знаменитыми артистами Елена Проклова почему-то Леонида Монастырского не упомянул. Напомним, актриса попала в скандал после того, как заявила, что у нее были отношения со многими известными актерами, в том числе женатыми. Так, в ее донжуанском списке оказались Андрей Миронов, Олег Янковский (от которого даже забеременела, но сделала аборт, хотя он умолял ее оставить ребенка), Олег Табаков, Михай Волонтир и другие. Проклова попросила прощения у жен своих бывших возлюбленных, однако общественность весьма негативно восприняла откровения актрисы.
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