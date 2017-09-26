Кончаловский назвал решившуюся на отчаянный поступок Высоцкую клоуном

Актриса Юлия Высоцкая рассказала о совместной работе с режиссером Андреем Кончаловским. Она вспомнила тот момент, когда ради роли решилась пуститься в пляс при посторонних.

Юлия Высоцкая приняла участие в проекте "Фотография как повод", в котором друзья и коллеги Андрея Кончаловского вспоминают о работе с ним. Актриса рассказала о съемках картины "Дом дураков", в котором сыграла главную роль.

Артистка вспомнила, что это был 2001 год и тогда она впервые сотрудничала с Андреем Кончаловскими. Высоцкая призналась, что прошла много проб для роли Жанны. К примеру, Юлия играла с артистом, а однажды режиссер ей устроил смотр прямо в роскошном ресторане в Мексике. Все началось с того, что ребенок трех лет вдруг встал и начал танцевать. И Кончаловский, указав на него, сказал Высоцкой: "Вот она должна быть такая. Ты можешь встать и танцевать?"

Тогда Юлия немедленно поднялась на ноги и начала двигаться. "Сейчас я думаю: "Боже, как я это сделала?" Я понимаю, что я там кого-то повеселила... Конечно, и семь потов сошло от ужаса, и покраснела... А потом в какой-то момент перестроилась", – рассказала популярная актриса.

Отчаянный шаг, на который решилась Высоцкая, в итоге, принес ей желанную роль. "А, ну да, не боишься клоуном быть, хорошо, давай дальше пробоваться", – сказал ей довольный Кончаловский.

Отметим, что это не единственная совместная киноработа супругов. Недавно режиссер презентовал фильм "Рай", в котором также главную роль исполнила Юлия Высоцкая. Для съемок актриса побрилась налысо. Сильная и стильная артхаусная драма, исследующая природу нацистского зла и героизма пленников, справедливо получила "Серебряного льва" за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале.