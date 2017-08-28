Высоцкая в лифчике и шортах довела до мурашек

Актриса Юлия Высоцкая выложила свежее фото с отдыха, которое никого из ее фанатов не смогло оставить равнодушным. На снимке 44-летняя артистка запечатлена в минимуме одежды.

На протяжении довольно долгого времени Юлия Высоцкая находилась за границей, где наслаждалась ласковым солнцем, теплым морем и цветущей природой. Популярная актриса с завидным постоянством делилась с многочисленными подписчиками своей странички в социальной сети Instagram фотографиями и короткими видео из путешествий.

Однако свежий кадр буквально поставил на уши фанатов. На фото Высоцкая позирует во всем белом: бюстгальтере, коротких шортиках и небрежно накинутой на плечи рубашке. Завершили образ шляпа и солнцезащитные очки. "Остановись мгновение..." – подписала публикацию Юлия, давая понять, что отпуск скоро завершится.

Подписчики пришли в восторг от фигуры 44-летней артистки. "у меня аж мурашки по коже!! Юлечка, Вы прекрасны!!!!", "Юлия, выглядите потрясающе!", "Какая же Вы красивая!", "До чего же ХОРОША !!!ХОРОША! Счастья Вам и семье !", "вауу, ножкии :)) красавица, всегда в форме, трудоемкий процесс, учесть, что соблазна вкуснотейного окружает придостаточно :))", "Юля, красотка! Дай Бог Вам счастья. Хозяюшкаааа! Вкусно готовит, потрясающе играет", – рассыпались в комплиментах Высоцкой фанаты.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) Авг 27 2017 в 5:47 PDT

Действительно, Юлия выглядит настолько великолепно, что может позволить себе наряжаться в весьма провокационные одежды. Так, ранее популярная актриса опубликовала фотографии, на одном из которых запечатлена в платье с внушительным декольте, а на другом – демонстрирующей длинные стройные ноги.

Отметим, что Высоцкая не все время лишь отдыхала. Судя по опубликованным фото, актриса еще и записывала свежие выпуски для своей кулинарной передачи. "Сегодня пекла шарлотку на сидре, делала крем-брюлле с мелиссой, запекала фаршированные баклажаны, отбивные parmigiana, варила суп, пасту... фух... попробовать удалось только шарлотку– шедевр) остальное растерзала съемочная группа", – сообщила Юлия Высоцкая.