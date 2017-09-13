Юлия Высоцкая проводит ночи с близким другом

Юлия Высоцкая дала свежее интервью. Актриса рассказала о ночах с близким другом и как ей удается поддерживать стройность, будучи ведущей кулинарного шоу.

Кулинарное шоу Юлии Высоцкой "Едим дома!" отмечает юбилей – передача отмечает 15-ый сезон. Телеведущая рассказала, что на мысль о программе ее навел супруг, режиссер Андрей Кончаловский. Он обратил внимание на то, как Юлия беседует с продуктами, отметил, что это весело и нужно показывать за деньги. А потом поговорил с руководством телеканала, они сделали пробный выпуск, и все закрутилось.

Высоцкая рассказала о том, как делается шоу. "Проект снимается дома, режиссер чаще всего приезжает накануне вечером и остается у меня ночевать", – сообщила Юлия. Речь идет об Ирене Мацкевич. Юлия призналась, что это ее "самый близкий друг". Они знакомы 27 лет, вместе учились в театральном институте.

"Она приезжает, я пишу пошаговую карту каждого рецепта, мы вместе определяем схему – какой рецепт мы сначала будем снимать, какой затем. Потом мы готовим кухню, убираем все лишнее, ставим нужное, из холодильника вынимаются домашние продукты, кладутся продукты, которые нужны на съемку, и так далее, – в общем, рутина", – рассказала Высоцкая.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) Сен 6 2017 в 10:51 PDT

Но так как рядом "родной человек", Юлия и Ирена частенько засиживаются допоздна. "Все это сопровождается чаем, кофе, разговорами, иногда начинаем писать рецепты, потом заболтались, посмотрели – боже мой, уже два часа утра. А еще я обязательно бегаю перед съемками, чтобы чувствовать себя в тонусе", – цитирует Юлию Высоцкую "Домашний очаг".

При этом актриса обладает великолепной фигурой. Секрета из своего способа сохранять стройность она не делает. "Поменьше есть, побольше двигаться. Нет у меня ни волшебной таблетки, ни волшебного обмена веществ, который все сжигает", – отметила актриса. Она занимается бегом и йогой, иногда голодает, когда понимает, что "джинсы не так сели". А еще катается на велосипеде и занимается скандинавской ходьбой. "Только надо нагрузки менять, потому что наше хитрое тело ко всему привыкает", – предупредила Высоцкая.