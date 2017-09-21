Бузова оставила странное сообщение

Телевудущая и певица Ольга Бузова опубликовала в своем микроблоге интригующий пост. Она задала подписчикам злободневный для себя вопрос.

С первого взгляда сообщение Ольги кажется весьма странным. "Интересно, каким он будет?", – написала знаменитость на своей страничке в Instagram. Не сразу ясно, о чем или о ком говорит Бузова: ведь мечтать можно о новом доме, очередном музыкальном клипе, будущем ребенке, в конце концов. Но в следующей строке ситуация проясняется. "…мой мужчина", – уточняет знаменитость.

Правильнее с точки зрения пунктуации было бы написать: "Интересно, каким будет мой новый мужчина?". Однако фолловеры и без того поняли, о чем речь.

Большинство из них сошлись во мнении, что звезда обязательно встретит свою любовь. "Придет время найдешь себе отличного мужчину! Который будет благотворить твою ослепительную сногсшибательную красоту!", "У вас будет мужчина – достойный вас и вашей любви, и самое главное, вы будите любима, и он будет ценить, то что вы семья", "Он будет достойным", "У тебя будет самый лучший мужчина, Оленька", – уверены поклонники Бузовой.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 21 2017 в 7:45 PDT

Но одна из подписчиц упрекнула Ольгу в том, что та слишком много думает о мужчинах. "Тебя интересуют только одни мужики!" – заявила девушка.

Пользователи соцсети затронули тему отношений телеведущей и ее бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова. Фанаты считают, что новый избранник Бузовой будет лучше прежнего. "Олю уберег Бог, ты только потом полюбила его "складочки", а вот большому количеству наблюдателей (мне тоже) его складочки кажутся злыми, надменными и лицемерными… И г-же Костенко стоит посочувствовать, через несколько лет ее ждет тот же итог!", – считает поклонница Бузовой.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 18 2017 в 3:29 PDT

Напомним, семейная жизнь телезвезды со спортсменом продлилась четыре года. Молодые люди поженились 26 июня 2012 года, а расторгли брак 30 декабря 2016 года.