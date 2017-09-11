Голую Бузову назвали бомбой

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова показала в своем микроблоге долгожданное видео на композицию "Хит-парад". В новом клипе звезда предстает полностью обнаженной.

Ольга Бузова анонсировала премьеру клипа на композицию с альбома "Под звуки поцелуев" у себя в Instagram. Она охарактеризовала свое новое творение как песню сильной и уверенной в себе девушки, которая согласна только на самое лучшее, потому что достойна этого.

"Зачастую некоторым мужчинам оказывается не под силу быть с нами... Но лично я хочу верить, что в этом мире есть те самые мужчины, которые смогут сделать счастливыми нас с вами, мои принцессы, не ставя нам бредовых условий, а любя нас всем сердцем, просто потому, что мы у них есть. А пока я говорю им всем, что "ты не попал", – прокомментировала Ольга свой пост. По сюжету героиня ролика позирует в белом подвенечном платье, которое не смог с нее сорвать ее спутник. Но вскоре певица избавляется от наряда и предстает полностью обнаженной.

"Ты умница. Так держать! Не оборачивайся назад, вперед и только вперед, всем врагам назло)", "Это настоящая бомба. Песня классная, и Оля выглядит невероятно", "Ты тронула меня до глубины души этой композицией. Не слушай злопыхателей и иди вперед", "Очень понравилось видео. Чувствуется, что снимал профессионал", – поделились впечатлениями подписчики Бузовой. Восхитило поклонников и то, что Ольга полностью разделась для нового клипа.

"Оля огонь!", "Просто бомба!", "Олечка, ты прекрасна!", – считают фолловеры. Они назвали фигуру звезды красивой и подтянутой. Однако некоторых расстроила цензура. "Простите, пиксели размазанные – это зачем? Некрасивые кадры, портят все качество клипа. Можно же было накидать себе на грудь бриллиантов или просто ее прикрыть. Пиксели-то к чему?", "Мне тоже эта цензура не понравилась, лучше бы просто постоянно скрещивала руки на груди﻿", "Классно, только смутили квадратики", – пишут поклонники творчества Бузовой.