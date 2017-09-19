Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"

Ольга Бузова вызвала негативные эмоции не только у зрителей, но и участников телепроекта "Дом-2", когда внезапно начала демонстрировать на флейте весьма недвусмысленные движения рукой. А уж когда лизнула музыкальный инструмент, комментаторы просто зашлись в позывах к тошноте.

В Сети распространился ролик с отрывком из грядущего эфира скандально известного телепроекта "Дом-2". На сорокасекундной записи запечатлена Ольга Бузова, облаченная в строгий синий брючный костюм. Телебрюнетка вышла в центр студии, держа в руках белую флейту. "Мастер-класс от Ольги Бузовой", – коротко сказал соведущий Андрей Черкасов. Однако вряд ли он предполагал, мастер-класс чего новоиспеченная певица покажет.

С томным видом Бузова начала поглаживать флейту по всей длине, от чего даже самые стойкие участники реалити-шоу "Дом-2" засмущались. Мужчины и девушки начали дружно хихикать и прикрывать лицо руками. Черкасов ошеломленно вытаращил глаза и не моргая смотрел на движения Бузовой (видимо, ему понравилось).

Завершила свое "выступление" Ольга, смачно облизнув флейту, а затем, эротично изогнувшись, она отошла в сторону. На этом ролик и завершился. А вот гневные комментарии, последовавшие к видео, которое любой желающий может оценить в Сети, только набирают свое число. Чего только не высказали пуритански настроенные зрители в адрес Ольги. Приведем только цензурные.

"Оля ты совсем сошла с ума,это уже перебор фу фу фу!!!👎👎👎👎👎👎👎👎﻿", "Печальное зрелище(((!!!﻿", "Меня сейчас стошнит!!! Бедная флейта", "Тошнотворная особа. Когда же ее кто-нибудь приземлит!?", "Делает она а стыдно мне﻿", Мне за нее очень стыдно", "Бузова медленно скатывается до уровня фрика... А так все неплохо начиналось. Казалось бы – удачно, а главное, вовремя, пропиаренный и благополучно подхвачен и съеден образ униженной, но доброй и милой глупышки, приносил неплохой доход, но Олины комплексы все давят секс, которого в ней нет! Зрелище жалкое, конечно ..." – высказались зрители ролика.