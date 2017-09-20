Астролог Володина предупредила сваху Сябитову о черной полосе

Что ждет звезду программы "Давай поженимся!". Ответ подсказали небесные светила.

За девять лет существования программы "Давай поженимся!" около трех сотен человек встретили свои половины. Сваха из популярной в народе передачи Роза Сябитова в 2008-м тоже вышла замуж за участника передачи Юрия Андреева. Брак, правда, был несчастливым и продлился всего три года.

Сегодня 55-летняя Роза снова одинока. "Я больше точно под венец не собираюсь. Привыкла и к мысли, что я – одинокая женщина, и для меня сейчас самое важное – благополучие детей и внуков, которые скоро, уверена, пойдут. Я старею, организм дряхлеет, потому сейчас самое главное – не свернуть шею. Какие уж тут мужики?!" – заявила она корреспонденту Dni.Ru.

А что по этому поводу думает астролог Василиса Володина, которой звезды подсказывают: кто и кому подходит? "Роза – яркий пример того, как человек при сложном в целом гороскопе может проживать удачное время своей жизни. Сейчас у нее хорошая полоса, которая дана ей свыше", – уверяет Василиса

Но астролог предупреждает: везение не вечно – будет и черная полоса. "Розе, конечно, нужно максимально работать. Время не всегда будет таким. У меня тоже за эти девять лет многое происходило в жизни", – отметила она.

Рассказала Василиса и о том, что ей не нравится в программе "Давай поженимся!" "Самое трудное и неприятное для меня – возможность внепланового переноса съемок. Телевидение – абсолютно стихийная вещь. Ну и второе – мне в программе трудно сдерживать эмоции. Бывает, смотрю потом эфир и думаю: "Надо было лучше скрывать", – цитирует Володину журнал "Телепрограмма".