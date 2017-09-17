Нагиев прилюдно заговорил о крамольных фотографиях Бузовой

Знаменитый телеведущий Дмитрий Нагиев встретился с певицей Ольгой Бузовой во время записи передачи "Сегодня вечером" на Первом канале. В разговоре двух близких знакомых всплыли откровенные фотографии, которые когда-то шоумену присылала артистка.

Передача была посвящена 50-летию Нагиева. Более двух часов звезды обсуждали самые яркие моменты из жизни знаменитого телеведущего.

Не могла не прийти на эту передачу и ведущая "Дома-2" Ольга Бузова. Она заявила, что очень долго думала, о чем рассказывать во время записи программы, а о чем – нет. По словам артистки, Нагиев всегда находит на нее время, даже несмотря на чрезвычайно загруженный график.

В разговоре всплыла и откровенная переписка между телеведущим и певицей, которую слили в Сеть в декабре 2016 года. Тогда Нагиев утешал Бузову после ее разрыва с футболистом Дмитрием Тарасовым.

На неожиданную реплику ведущего подтолкнула звезда "Бумера" Дмитрий Сычев. Он заявил, что не ожидал, что Нагиев окажется "нормальным пацаном", когда начинал с ним работать. "И как Оля Бузова я тебе не присылал свои крамольные фотографии!" – неожиданно заявил шоумен.

Реплика Нагиева взволновала поклонников Бузовой. Тем не менее, телеведущий не стал развивать тему и продолжил беседу на тему взаимоотношений с Сычевым.