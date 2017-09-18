Шубскую обвинили в пиаре после смерти Глаголевой

Настасья Шубская посвятила своему супругу, хоккеисту Александру Овечкину нежный пост. Однако послание модели не понравилось пользователям интернета.

Накануне, 17 сентября, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Настасья Шубская поздравила своего мужа Александра Овечкина с днем рождения. Девушка, недавно потерявшая мать, актрису Веру Глаголеву, поблагодарила супруга за поддержку в это нелегкое время.

"Я благодарю тебя за каждую секунду нашей совместной жизни.Ты моя защита, опора и поддержка!..И в горе и в радости.. спасибо, что в самое тяжелое время, ты рядом, и я постоянно , даже на расстоянии, чувствую твое тепло, заботу и нежность! Я желаю тебе оставаться таким же добрым, отзывчивым и НАСТОЯЩИМ!" – написала Шубская рядом с фотографией, на которой запечатлена с супругом.

Однако нежные слова Настасьи не пришлись по вкусу пользователям интернета. В частности, некоторые заподозрили Шубскую в пиаре. "Дома за столом это нельзя сделать?", "Зачем ты, девочка, пиаришься на смерти близкого человека? Это очень личное , казалось бы. Больше нечем привлечь к себе внимание? Ну просто все на продажу!", "Странно как-то, публично благодарить своего мужа или это такие высокие отношения...?", "Дома они тоже так общаются?! Зачем ВСЕМУ миру знать, что ты своему мужу говоришь? Личное должно оставаться личным. ТА сейчас и слезы и радость и любые другие эмоции-все выставить для всеобщего обзора!", "Зачем на весь мир выставляться, он что, если просто лично скажешь, не воспринимает?", "Действительно, пиар", "А потом обижаются, что обсуждают их семью", – высказались интернет-пользователи.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Сен 16 2017 в 11:30 PDT

Впрочем, нашлись и те, кто рассыпался в комплиментах Шубской и Овечкину. "Как Александру повезло с женой! Такая чистая, нежная,настоящая! Очень мило! 👍", "Желаю вам счастливой бесконечности !!!🙏🏾🙏🏾🙏🏾🌹💕", "Ребята, вы лучшие!!!! Многие лета🎁🎂🎊🎉👏 живите счастливо!!!!!" – написали поклонники.