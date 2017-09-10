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Шоу-бизнес

Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой

Анастасия Шубская. Фото: instagram.com/nastyashubskaya
На страницах Instagram Александра Овечкина и Настасьи Шубской появились фотографии и записи со свадьбы, на которой пара присутствовала в качестве гостей. Отметим, последние записи у жены известного хоккеиста посвящены ее матери, актрисе Вере Глаголевой, которая скончалась 16 августа.
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Фотографии и видео с роскошной свадьбы появились в разделе сторис аккаунтов Александра Овечкина и Настасьи Шубской в Instagram. Спустя 24 часа после публикации они автоматически пропадут. На снимке с торжества видно, что на праздник жена хоккеиста нарядилась в изящное красное платье. Сам он пришел в строгом черном костюме и белоснежной рубашке.

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Шубская поделилась также видео с самой церемонии, которая проходила под открытым небом. Из записи слышно, что церемония проходила на английском языке. Это позволило подписчикам предположить, что Овечкин и Шубская стали гостями на свадьбе кого-то из американских друзей хоккеиста.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин. Фото: stories instagram.com/aleksandrovechkinofficial

При этом последний раз Настасья Шубская обновляла свою страницу в Instagram еще 17 августа. Тогда она поделилась скриншотом, в котором говорилось о времени и месте церемонии прощания с ее матерью, Верой Глаголевой. Александр Овечкин также посвятил почти все свои последние посты теще.

Последним его сообщением в Instagram стало фото команды хоккейного клуба "Локомотив", которая разбилась 7 сентября 2011 года во время крушения самолета Як-42 под Ярославлем. В той катастрофе удалось выжить только одному человеку, находившемуся на борту – инженеру по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александру Сизову. 36 пассажиров и восемь членов экипажа погибли на месте.

Вера Глаголева умерла 16 августа 2017 года в одной из клиник в США. Причиной ее гибели называется онкология в тяжелой стадии. Вера Глаголева сыграла в пяти десятках фильмов. Выступала как режиссер, сценарист и продюсер. Среди самых известных киноработ – "Бедная Саша", "Маросейка, 12", "Сошедшие с небес", "Одна война". Последний фильм под названием "Две женщины" вышел в 2014-м.

Автор: Геннадий Куприянов10 сентября 2017, 13:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Последние фото Веры Глаголевой

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