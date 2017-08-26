Юлия Высоцкая восхитила сексуальным образом
Нежным снимком 44-летняя артистка решила проводить лето. "Скоро в школу" – подписала фотографию Высоцкая.
На фото Юлия позирует в персиковом элегантном длинном платье, с сексуальным декольте, легкий беспорядок в волосах и прикрытые глаза добавляют образу интимности. Поклонники от такого снимка пришли в восторг.
"Сексуальная Юлечка..стойкости Вам", "Замечательно, очень художественно", "Обожаю вас💐💐💐Одно фото и столько разных граней👌🏻👌🏻👌🏻все смешалось.....потрясающе получилось", "Роскошная", – написали в комментариях под снимком поклонники Высоцкой (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).
Как писали Dni.Ru, актриса провела лето за границей. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Высоцкая публиковала фотографии заграничного вояжа. Вместе с актрисой были самые близкие – супруг Андрей Кончаловский и сын Петр. Счастливая семья гуляла по узким улочкам, фотографировалась на набережных и яхтах.
Супруга прокомментировала информацию о кончине телеведущего
Наталья Шкулева не сдержала слез на съемках
Родитель покойной певицы признал свое поражение
Певец рассказал, что вынуждает артистов обманывать зрителей