Малахов вынудил Баскова признаться ему в любви

Новый выпуск программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" ведущий посвятил стартовавшему конкурсу молодых исполнителей "Новая волна", проходящему в Сочи. Телеведущий вызвал на откровения звезд российской эстрады, в числе которых оказался и Николай Басков.

В студии передачи появились звезды, которые уже зажгла "Новая волна", а также такие мэтры отечественной сцены, как Игорь Крутой, Филипп Киркоров, и Николай Басков. Певец поделился подробностями своей личной жизни.

Вышедший в прямой эфир из Сочи вместе с юной ведущей Лизой Анохиной артист пролил свет на свои отношения со светской львицей Викторией Лопыревой. Малахов своими вопросами вынудил певца признаться в чувствах. "Любовь есть!", – коротко сказал певец.

Когда его спросили, а где же Виктория, то он ответил, что девушка готовится к выступлению. "Мы с ней сегодня появимся на сцене", - пообещал Басков. Он добавил, что в принципе Лопырева не поет, но в этот вечер исполнит песню в составе "девичника".

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Сен 11 2017 в 2:42 PDT

Напомним, недавно стало известно о том, что певец сделал предложение руки и сердца модели, и она согласилась. Уже в октябре они планируют сыграть свадьбу. Виктория появилась на "Новой волне" в компании своего жениха. "А мы уже в Сочи! "Новая Волна" обещает быть жаркой", – сообщил Басков поклонникам в своем Instagram. Артист поделился снимком, на котором он запечатлен вместе с избранницей. Пара смотрится вместе на фото весьма эффектно.