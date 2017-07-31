Басков рассказал о свадьбе с Лопыревой

Певец уверяет, что у них "все было". А обвинения в пиаре на личной жизни его обижают: мол, намерения самые серьезные.

Под занавес фестиваля "Жара" в Баку приехал Николай Басков. Со столицей Азербайджана его много связывает. "Впервые я приехал в этот удивительный город, когда мне было 15 лет – попал на прослушивание к Поладу Бюльбюль-оглы. А позже, уже в Москве, попал на прослушивание к самому Муслиму Магомаеву, поэтому можно сказать, что мое творчество начиналось в Баку. Осенью планирую привезти сюда мое новое шоу "Игра", – рассказал артист корреспонденту Dni.Ru.

Не могли мы не спросить Николая о грядущих переменах в личной жизни, которые все живо обсуждают – его якобы запланированную на осень свадьбу с Викторией Лопыревой. "Николай, что это было? Неужели все серьезно?" – спросили мы артиста. "Все у нас было и все еще будет. 5 октября я действительно женюсь. Больше ничего на эту тему говорить не хочу. Уже столько было сказано и написано об этой свадьбе, что пока добавить мне просто нечего". Басков подчеркнул, что обвинения в пиаре кажутся ему странными и обидными.



Поинтересовались мы и подарками, которые он хотел бы получить. "Лучше всего дарить деньги, – улыбнулся артист. – Даже если по тысяче каждый даст, и то можно хорошую сумму набрать".

