Почему Питт и Джоли передумали разводиться
Американское издание Us Weekly высоко оценивает вероятность воссоединения Анджелины Джоли и Брэда Питта. По словам не названного изданием источника из окружения пары, Джоли до сих пор любит своего мужа. Кроме того, за много месяцев супруги не сделали ни одного шага к окончательному разрыву.
Как утверждает источник, Джоли неоднократно в кругу друзей говорила, что рассмотрит вероятность воссоединения с мужем. Вот только пусть "продемонстрирует, что серьезно относится к семейным обязанностям. И Питт уже сделал первые шаги: например, отказался от алкоголя, передает URA.RU.
"Он стал вести трезвый образ жизни, чтобы попытаться снова завоевать ее", – заявил источник Us Weekly. В окружении пары считают, что Питт сам осознал свою проблему и сделал хорошую попытку ее решить. "И это все, что она когда-либо хотела", – добавил собеседник издания.
"They haven’t done anything to move it forward," a source tells Us. https://t.co/nDl8SyIwnN— Us Weekly (@usweekly) 9 августа 2017 г.
Ранее СМИ указывали, что Бред Питт якобы встречается одновременно с несколькими женщинами, а Джоли инициировала распад семьи из-за своего женатого любовника. О втором предположении в частности заявила Лена Миро, проведя нехитрый анализ отношений в звездной паре на основании открытых источников. "Все вот гадали, почему Анджелина развелась с Питтом. Слушали ее версию о жестоком обращении мужа с детьми, которую после расследования даже не подтвердили. Слушали и скулящего Брэда Питта, который решил, что его стакан пива в неделю – алкоголизм, и винил в разводе себя", – вкратце представила в ЖЖ суть дела Миро.
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