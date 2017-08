Почему Питт и Джоли передумали разводиться

Американское издание Us Weekly высоко оценивает вероятность воссоединения Анджелины Джоли и Брэда Питта. По словам не названного изданием источника из окружения пары, Джоли до сих пор любит своего мужа. Кроме того, за много месяцев супруги не сделали ни одного шага к окончательному разрыву.

Как утверждает источник, Джоли неоднократно в кругу друзей говорила, что рассмотрит вероятность воссоединения с мужем. Вот только пусть "продемонстрирует, что серьезно относится к семейным обязанностям. И Питт уже сделал первые шаги: например, отказался от алкоголя, передает URA.RU.

"Он стал вести трезвый образ жизни, чтобы попытаться снова завоевать ее", – заявил источник Us Weekly. В окружении пары считают, что Питт сам осознал свою проблему и сделал хорошую попытку ее решить. "И это все, что она когда-либо хотела", – добавил собеседник издания.

"They haven’t done anything to move it forward," a source tells Us. https://t.co/nDl8SyIwnN