Почему Малахов решил уйти в декрет

Настоящей причиной ухода телеведущего Андрея Малахова с Первого, которому журналист отдал 25 лет, может быть отпуск по уходу за ребенком. Говорят, что новый продюсер шоу "Пусть говорят" поставил Андрею условие: или работа, или декрет.

Нашумевшее увольнение телеведущего Андрея Малахова с Первого канала получило объяснение. По информации журнала Elle, супруга Андрея, Наталья Шкулева, в положении, причем на солидном сроке. И когда Андрей попросил у нового продюсера шоу "Пусть говорят" отпуск, чтобы поддержать супругу перед родами и – как говорят – в первое время после них, продюсер якобы поставил телеведущего перед выбором.

Близкие к союзу Андрея и Натальи источники говорят, что Малахов не терпит, когда им помыкают или ставят его в жесткие рамки. Когда продюсер узнал, что Андрей хотел бы побыть с семьей, от него поступил комментарий, что "Пусть говорят" – это не ясли, и Малахов должен определиться: он телеведущий или бэбиситтер. Выбор Андрея был сделан в пользу семьи.

После пикировки с продюсером Андрей и Наталья отправились отдыхать. В знаменитом Hotel Cala Di Volpe на Сардини рядом с супругами отдыхают дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана, певец Филипп Киркоров, сын князя Монако Эрик-Александр Стефан, телеведущая Анна Чапман, бизнесмен Алишер Усманов. Андрей с супругой ни от кого не скрываются и ведут активный образ жизни на отдыхе, иллюстрируя лучшие моменты фотографиями в Instagram. На снимках беременность Натальи хорошо заметна, но супругов это, похоже, совсем не тревожит.

Публикация от Natasha Shkuleva (@natashashkuleva) Июл 23 2016 в 8:58 PDT

"Когда отец идет на роль детского воспитателя, это довольно новая для нашего общества тема. Когда в такое амплуа вступает Андрей Малахов, это выглядит как настоящий фурор – не меньше!", – комментирует ситуацию семейный психолог, кандидат педагогических наук, эксперт Центра экстренной психологической помощи Павел Пономарев. По его мнению, эта история сказочная, трогательная и одновременно очень нежная. Но в нашем обществе есть сложившаяся традиция, согласно которой за детьми ухаживает женщина, а отец добывает пропитание. И даже Малахов вряд ли сможет изменить общественное мнение.

Публикация от Natasha Shkuleva (@natashashkuleva) Фев 14 2017 в 10:34 PST

"У нас сложился прочный стереотип: если отец гуляет с коляской, это значит, что как мужчина он не состоялся, дескать, деньги зарабатывать он не может, полнейший неудачник. Конечно, такие аргументы – полнейшая ерунда. Если бы это был не Малахов, а простой шахтер, то, поверьте мне, общество его бы автоматически осудило, психологически растерзало", – продолжает психолог.

Публикация от Natasha Shkuleva (@natashashkuleva) Июл 28 2016 в 11:00 PDT

"Помните, один из самых популярных советских лозунгов: "Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя"? Этот тезис по-прежнему жив в нашем сознании", – считает Павел Пономарев. По мнению специалиста, многие будут говорить, что Малахов поступает неправильно, что он просто захотел отдохнуть с сохранением рабочего места и прочее. Судя по тому, что от самого Малахова не поступило ни одного комментария по поводу его увольнения с Первого, телеведущий принял единственно правильное решение в этой ситуации: "Пусть говорят!".

