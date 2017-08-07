Сенсационная причина ухода Малахова с Первого канала

Ведущий "Пусть говорят" собрался в декретный отпуск. В ближайшее время, по слухам, он впервые станет папой.

Слухи о причинах увольнения Андрея Малахова с Первого канала множатся с каждым днем. Высказывается масса версий, предположений и гипотез. Обсуждаются новые ведущие "Пусть говорят". Но ни Андрей, ни телеканал до сих пор ситуацию не прокомментировали.

Теперь же оказалось, что ведущий самого рейтингового и самого скандального ток-шоу страны покидает Первый канал из-за декретного отпуска. Как говорят друзья семьи Малахова, его супруга Наталья Шкулева вот-вот станет мамой.

Источники, близкие к паре, уверяют, что именно беременность жены телеведущего стала камнем преткновения в вопросе судьбы Малахова на Первом канале. Мол, новость о том, что он собирается уйти в декрет, вызвала непонимание у продюсеров. Малахову в ультимативной форме заявили, что "Пусть говорят" – это не ясли, и нужно сделать выбор, кто он – телеведущий или бебиситтер.

Публикация от Natasha Shkuleva (@natashashkuleva) Июл 22 2016 в 8:32 PDT

Подобная постановка вопроса, как выяснил журнал Elle, показалась ведущему абсолютно неприемлемой. В соответствии с пунктом 2 статьи 256 Трудового кодекса, отпуск по уходу за ребенком может быть также предоставлен отцу ребенка или другому родственнику.

Случился же этот конфликт после прихода в программу нового продюсера Натальи Никоновой. Она, как писали, затеяла глобальные изменения в одном из самых популярных телешоу страны – "Пусть говорят" – и предложила больше говорить о политике в рамках программы.