Перекрюченная дочь Данко орет от адской боли

Врачи поставили малышке страшный диагноз. Они предупредили родителей, что девочка не сможет двигаться, ничего не будет понимать.

Жизнь певца Данко изменилась три год назад с рождением дочери Агаты. Медики поставили диагноз "мультикистоз головного мозга" и предупредили родителей, что девочка не сможет двигаться, ничего не будет понимать. "Она полностью парализована. При ее болезни она улыбнулась раз в неделю – уже победа", – чуть не плачет артист.

"Традиционных лекарств от таких болезней нет. Наука не знает, что с ними делать. Мы все делаем сами", – рассказал Данко. При этом помощи от государства ждать не приходится. "8 тысяч рублей пенсия. Чтобы получить какие-то льготы, надо пройти ад, собрать все бумаги. Мы это делаем, конечно. Но они если и дают вещи, то самые дешевые. Это название одно "коляска". Агата орет от этой коляски. Она не может в ней находиться, хоть убейте. Она же вся перекрючена, мыщцы в постоянном напряжении, не управляются", – вздохнул музыкант.

Он готов на все, чтобы облегчить страдания своей кровиночки. "Я готов на коленях ползти и терпеть любые унижения чтобы помочь ребёнку. Ведь коляска – 70 тысяч, ценники на девайсы для инвалидов – 150 тысяч, 200 тысяч. Массажисты берут 5-9 тысяч за массаж. А они нужны каждый день! Я выступаю, но концертов не так много. Мне не дают петь, вместо этого тащат на гадкие шоу, и у меня нет выхода. Чтобы как-то на плаву оставаться", – цитирует Данко газета "Мое!" На телешоу этих артисту платят, поэтому он и соглашается месить в телестудиях грязь.