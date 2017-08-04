Проклова и Кикабидзе поразили свадьбой в Ереване

Звезды фильма "Мимино" объединились ради ностальгирующей публики. И теперь работают корпоративах.

В 2017 году фильму Георгия Данелии "Мимино" исполняется 40 лет. По сюжету летчик Валико Мизандари (Вахтанг Кикабидзе) влюбляется в недосягаемую стюардессу Ларису Ивановну (Елена Проклова) и отправляется в Москву с намерением завоевать ее, а заодно перейти в большую авиацию. Однако быть вместе им не суждено.

"Моя стюардесса и пилот не соединились в финале, потому что сюжет задумывался как притча, а не как реальная история. Это фильм не о судьбах героев, а об их душах, а это совсем другая история", – отметила Елена.

Зато благодаря истории, придуманной сценаристом Викторией Токаревой, артисты неплохо зарабатывают. Проклова и Кикабидзе – желанные гости на частных мероприятиях. По слухам, за ведение корпоратива актриса получает около миллиона рублей. И эта сумма не кажется заоблачной, ведь Проклова входит в топ-20 популярных телеведущих страны.

Похожая история и с Кикабидзе. В силу политических причин в России актер не выступает с 2008 года, зато по бывшему СССР колесит с удовольствием: его приглашали и на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале, и на праздник Эмина в Баку. "Недавно я даже пел в Монте-Карло, – рассказал артист Dni.Ru – Мне это в радость. Знаете, я не смогу без сцены".

"С Вахтангом я недавно виделась в Армении, где мы вели свадьбу, и одна сцена на ней посвящалась нашему фильму", – цитирует Проклову "Антенна". Судя по всему, гулял ностальгирующий по СССР богач, который решил позвать актеров из своей любимой картины.