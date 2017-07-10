Проклова рассказала о ночи с Кикабидзе

Елена Проклова сделала неожиданное заявление. Она призналась, что лишь сейчас посмотрела фильм "Мимино" – это случилось глубокой ночью, причем некоторые моменты довели артистку до слез.

Елена Проклова сыграла в "Мимино" эпизодическую роль, однако именно вокруг ее героини Ларисы Ивановны и крутился весь сюжет. Образ, который воплотила на экране Проклова, стал неким символом красоты русской женщины, в которую с первого взгляда влюбился грузинский летчик в исполнении Вахтанга Кикабидзе.

"Съемки фильма "Мимино" были не столько процессом создания фильма, сколько потрясающим годом жизни. В Грузии мы прекрасно провели время, многие семьи приглашали нас в гости, звали на семейные торжества и даже на свадьбы. Нас прямо-таки передавали из рук в руки. Порой на съемки уходил целый месяц, хотя запланирована была всего пара дней", – рассказала Проклова.

Артистка призналась, что лишь пару месяцев назад посмотрела "Мимино". "На протяжении стольких лет на каждом шагу слышала "Ларису Ивановну хочу", а так и не видела сама. А тут недавно поздно ночью переключала каналы по телевизору, смотрю, а там начало нашего фильма. Подумала: Господи, наконец я его увижу! За просмотром я и поплакала, и посмеялась, а также поздравила себя с тем, что участвовала в такой замечательной картине. Она ведь действительно многому учит. Раньше были ценны любовь, дружба, взаимовыручка, а сейчас на каждом шагу деньги, деньги, деньги. Еще буквально недавно поняла, что эпизод может быть важнее роли, на которую потрачено много сил и энергии. Оказывается, важно не то, что ты делаешь, а то, что возникнет в душе у зрителя. К сожалению, это осознание приходит с опытом. А опыт приходит с годами", – цитирует Елену Проклову "Собеседник".

Актриса отметила, что не ожидала бешеной популярности ее героини. "Никогда не могла подумать, что имя Лариса Ивановна станет нарицательным. Моя работа в этой картине началась с хорошего знакомства с Георгием Данелией, а также с Бубой Кикабидзе. После выхода ленты появилось много поклонников, некоторых даже приходилось спускать с лестницы, благо эта роль доставалась моим мужчинам", – сообщила актриса.