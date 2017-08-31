Елизавета II всю жизнь прячет дочь принцессы Дианы

Вскрылись неожиданные подробности прошлого принцессы Дианы. Якобы у покойной любимицы миллионов жителей планеты есть дочь, зачатая искусственно.

Журналисты немецкой редакции журнала Gala выдали сенсацию. Якобы у британских принцев Уильяма и Гарри есть сестра. По информации издания, в 1982 году королева Елизавета II распорядилась провести искусственное оплодотворение яйцеклетки, полученной от принцессы Дианы, чтобы удостовериться в ее способности родить детей принцу Чарльзу.

Вообще, по инструкции, оплодотворенную яйцеклетку должны были уничтожить, однако проводивший процедуру врач якобы присвоил ее себе, в результате чего ребенка родила его супруга. Таким образом на свет появилась девочка, которую назвали Сарой.

Сейчас семья проживает в США, куда перебралась после того, как ей якобы начали поступать угрозы. Также сообщается, что принц Уильям со своей супругой Кейт Миддлтон во время визита в США встречались с Сарой.

Напомним, принцесса Диана была женой принца Чарльза с 1981 по 1996 годы. Она погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже. Причина ДТП так до конца и не выяснена. Существует несколько версий произошедшего, в том числе нетрезвое состояние водителя и заговор королевской семьи. "Боже мой, что произошло?" – это были последние слова леди Ди, через несколько часов она скончалась.

Автокатастрофу, случившуюся 20 лет назад в туннеле под мостом Альма в Париже, Гурмелон помнит в мельчайших подробностях. "Мы были очень близко, и нам потребовалось меньше трех минут, чтобы добраться до места аварии", – отметил Шавьер Гурмелон. По словам бывшего спасателя, когда они прибыли, принцесса была в сознании и не выглядела смертельно раненой. "Она немного двигалась, и я мог видеть, что она жива. Я видел, что у нее был незначительный ушиб на правом плече, но в остальном не было ничего существенного. Крови на ней не было совсем", – рассказал мужчина.