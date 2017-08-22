Максакова жестко ответила на слова о Шепелеве
На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Мария Максакова опубликовала ссылку на эфир очередного выпуска ток-шоу "Пусть говорят" и коротко подписала его по-украински, что в переводе означает: "Сумасшедшие(" Так оперная дива отреагировала на разговоры экспертов и гостей студии, обсуждающих ее персону.
Так, депутат Верховной Рады пятого-седьмого созыва Елена Бондаренко предположила, что Мария Максакова попросту пиарится. По ее мнению, певица это делает для того, чтобы собрать большую аудиторию на собственный концерт. "Она хочет, чтобы о ней больше говорили", – заявила Бондаренко.
Показали старые интервью Максаковой, после которых гости в студии разделились во мнениях. Некоторые полагали, что Мария говорит заученный текст, а другие посчитали, что артистка буквально раскрывает душу. В итоге, руководитель общественного проекта "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль предложил отправить Максакову на шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле". "К Шепелеву ее надо, он разберется, врет она или не врет", – заявил мужчина.
Отметим, что редакторы скандально известной передачи "Пусть говорят" перед записью шоу связывались с Марией Максаковой, которая сейчас проживает в столице Украины. Они попытались узнать о ее планах на будущее. Однако артистка предпочла не распространяться о своей жизни за границей.
"Я бы вам все рассказала, просто СБУ, с которыми я работаю, просят попридержать. Это только творчество с концертами, я бы сейчас вам все сказала, где и когда будут концерты, но меня просят попридержать", – объяснила свою закрытую позицию Мария Максакова.
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