Максакова жестко ответила на слова о Шепелеве

Мария Максакова в очередной раз стала героиней выпуска скандально известной передачи "Пусть говорят". На сей раз гости студии предложили артистке посетить шоу Дмитрия Шепелева, чтобы узнать, говорит ли она правду, или врет. Реакция Максаковой не замедлила последовать.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Мария Максакова опубликовала ссылку на эфир очередного выпуска ток-шоу "Пусть говорят" и коротко подписала его по-украински, что в переводе означает: "Сумасшедшие(" Так оперная дива отреагировала на разговоры экспертов и гостей студии, обсуждающих ее персону.

Так, депутат Верховной Рады пятого-седьмого созыва Елена Бондаренко предположила, что Мария Максакова попросту пиарится. По ее мнению, певица это делает для того, чтобы собрать большую аудиторию на собственный концерт. "Она хочет, чтобы о ней больше говорили", – заявила Бондаренко.

Показали старые интервью Максаковой, после которых гости в студии разделились во мнениях. Некоторые полагали, что Мария говорит заученный текст, а другие посчитали, что артистка буквально раскрывает душу. В итоге, руководитель общественного проекта "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль предложил отправить Максакову на шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле". "К Шепелеву ее надо, он разберется, врет она или не врет", – заявил мужчина.

Отметим, что редакторы скандально известной передачи "Пусть говорят" перед записью шоу связывались с Марией Максаковой, которая сейчас проживает в столице Украины. Они попытались узнать о ее планах на будущее. Однако артистка предпочла не распространяться о своей жизни за границей.

"Я бы вам все рассказала, просто СБУ, с которыми я работаю, просят попридержать. Это только творчество с концертами, я бы сейчас вам все сказала, где и когда будут концерты, но меня просят попридержать", – объяснила свою закрытую позицию Мария Максакова.