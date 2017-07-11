43-летняя Высоцкая показала божественные ноги

Юлия Высоцкая проводит время за границей. Оттуда популярная актриса делится с поклонниками свежими фотографиями.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Высоцкая опубликовала новую серию фотографий своего заграничного вояжа. Вместе с актрисой самые близкие – супруг Андрей Кончаловский и сын Петр. Счастливая семья гуляет по узким улочкам, фотографируется на набережной, снялась на яхте.

На одном из фото Высоцкая запечатлена в надувной лодке, облаченная в белые майку и юбку. "В сумке собраны все летние впечатления, теперь бы не растерять...)" – написала Юлия, демонстрирующая на снимке длинные стройные ноги.

Многочисленные подписчики пришли в восторг от актрисы. "Красота ,море ,солнце ,лето", "Прекрасно выглядите!", "Не стану лишнего писать, скажу одно, очень повезло вашему мужу! Я ваша поклонница с первой передачи", "Волшебно!", "Удивительная фантазерка!!!😘😘😘", "Вы невероятно позитивная!", "Шикарное фото!👍😍🌷", "Красота вы наша Богиня!!!" – рассыпались в комплиментах фанаты.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) Июл 10 2017 в 9:15 PDT

Другие поклонники начали гадать, где именно находится Высоцкая. Чаще всего звучала версия, что Юлия вместе с семьей путешествует по Италии. Отметим, что у кинематографической пары есть в этой стране свое жилье.

Ранее Высоцкая и Кончаловский побывали в Мюнхене. Там супруги пробыли всего пару дней. Андрея и Юлия представили фильм "Рай". Напомним, за эту нашумевшую военную драму Кончаловский получил премию "Серебряный лев" на 73-м Венецианском кинофестивале в номинации "Лучший режиссер". Главная героиня картины – русская аристократка Ольга (Юлия Высоцкая), которая попадает в концентрационный лагерь. Там она встречает высокопоставленного немецкого офицера Хельмута и между ними завязываются весьма странные и болезненные отношения.