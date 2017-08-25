Беременная жена Малахова расплакалась из-за смертельного диагноза

Стала известна тема первого выпуска новой передачи Андрея Малахова на телеканале "Россия 1". Свою историю откровенно рассказал его коллега Борис Корчевников, у которого была обнаружена опухоль мозга. Его рассказ до слез тронул жену Малахова Наталью Шкулеву.

Главным героем нового ток-шоу покинувшего Первый канал Андрея Малахова стал Борис Корчевников. Два года назад он перенес операцию по удалению опухоли мозга и почти сразу выступил со словами поддержки тем, кто борется со страшным недугом. Рассказ Корчевникова о болезни довел до слез присутствовавшую на съемках беременную жену Малахова Наталью Шкулеву. Борис невероятно галантно повел себя: подошел к сидящей в зале Наталье, преподнес букет цветов, обнял и поцеловал.

Растрогала гостей в студии и другая история из жизни Корчевникова. Оказывается, снимаясь в сериале "Кадетство", он буквально повторил то, что произошло в его реальной жизни. "Какие должны быть взаимоотношения с отцом, я не знал, потому что со своим настоящим папой познакомился лишь в 13 лет. Наверное, интуитивно чувствовал, что правильно, а что нет", – признался Корчевников, чей герой, как и он, встречает отца в довольно зрелом возрасте.

Актер Сергей Плотников, сыгравший в этом сериале отца героя Бориса, суворовца Ильи Синицына, признался, что испытывает профессиональную зависть. "До этого про Корчевникова я почти ничего не знал. Но как этот состоявшийся взрослый человек, известный журналист слился со своим юным персонажем – фантастика! Он так держался в диалоге со мной – просто мурашки по телу! Вся съемочная группа аплодировала", – цитирует Плотникова Starhit.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Авг 24 2017 в 2:22 PDT

Множество представителей отечественного шоу-бизнеса пришло поддержать Андрея Малахова. На съемках побывали певец Прохор Шаляпин и артистка Алекса, солист группы "Корни" Алексей Кабанов с супругой и Светлана Лазарева, певица и телеведущая Ольга Орлова, писательница Дарья Донцова и многие другие.