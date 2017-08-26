Звезда "Дома-2" таскает пятилетнего сына по эротическим фотосессиям
"Пока я была на фотосете, со мной рядышком был и мой красавчик", – написала Женя в Instagram под снимком сына (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).
Поклонницы Феофилактовой тут же принялись хвалить и маму, и малыша: "Очень красивый у Вас сыночек", "Супер ! Расскажи поподробнее про воспитание сына", "Какой обаятельный", "Красавчик. Мама эталон женственности и красоты. Прекрасный сын. Достигнит в будущем больших высот. Я уверена. Евгения огромного вам женского счастья".
При этом никто даже не обратил внимание, что фотосессия, на которой присутствовал пятилетний мальчик, была с эротическим подтекстом. Женя примерила на себя сексуальный образ ангела, облачившись в полупрозрачное белое платье в пол. Наряд прекрасно подчеркнул шикарные формы девушки.
Пользователи Сети активно следят не только за самой Евгенией, но и за ее сыном Даниэлем. Так, ранее поклонниц обеспокоила речь мальчика. Фанатки просили Женю отвести сына к врачу.
Дело в том, что на записи едва можно разобрать, что говорит пятилетний мальчик. Малыш не только путает слова, но и очень плохо выговаривает их. Подписчики считают, что для пятилетнего ребенка такое не допустимо.
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