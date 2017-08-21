За что Феофилактова из "Дома-2" ненавидит Пынзарь

Две кумы уже много лет не общаются. Но публично порой обвиняют друг друга.

Когда-то цчастницы телепроекта "Дом-2" Евгения Гусева и Дарья Пынзарь были закадычными подругами. Даша даже стала крестной матерью сына Жени Даниэля . Однако потом девушки рассорились так сильно, что Евгения даже намеревалась найти другую крестную для ребенка.

По слухаминициатором разрыва отношений стала Даша Пынзарь. Мол, ей очень не понравилось высказывание Жени о том, что на проекте нельзя воспитывать детей, и только безответственные родители могут допустить, чтобы там жил ребенок. Дашу это очень задело, ведь в реалии-шоу ее все считали отличной матерью. А потом уже Феофилактова обиделась из-за того, что Даша не слишком активно уговаривала организаторов оставить на проекте семью Гусевых, а когда они уходили, даже не всплакнула.

Словом, страсти на "Доме-2" кипят еще те. О том, что происходит в отношениях Пынзарь и Феофилактовой сегодня, рассказала сама Даша: "Я крестная Даниэля, но с мальчиком мы не общаемся, – чуть не плачет Пынзарь. – Однажды Женя просто заблокировала меня везде и стала всем рассказывать, что я плохая. Хотя я ей ничего плохого не сделала. Уже после развода мне звонил Антон (Гусев, бывший участник "Дома-2", – Прим. ред.), извинялся за свое поведение. Говорил, что во всем виновата Женя".

"Но я не не верю в это. Виноваты всегда оба. Первое время я, конечно, переживала. Сейчас уже нет. Люди расходятся, так бывает", – цитирует Пынзарь журнал "Мир реалити-шоу Дом-2".