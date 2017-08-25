Звезду "Дома-2" с позором выгнали за лесбиянство

Марину Африкантову публично унизили. Она была в шоке от произошедшего.

Марина Афикантова строит любовь на "Доме-2" уже 790 дней – на этом реалити-шоу она с 25 июня 2015 года. Поклонникам интересно, какой девушка была до участия в скандальном телепроекте.

"Маленькая Марина обожала пугать соседей – мы наматывали гвоздь на нитку и закрепляли на окне соседского дома так, чтобы он стучал, когда мы начинали дергать за веревочку. Чтобы нас никто не спалил, проделывали эту шалость исключительно ночью, нарядившись в старые бабушкины вещи – пальто и шляпы", – вспомнила двоюродная сестра звезды Екатерина.

Сумасбродный характер и любовь к приключениям не покинули и повзрослевшую Марину. "Мы вместе учились в технологическом университете МИСиС, – рассказала подруга телезвезды Майя. – Но преподаватель нас нелолюбливал, честно говоря. Он был таким серьезным дядькой – ходил слухи, что раньше он работал в КГБ. Однажды мы сидели на потоке, болтали на галерке и тихо посмеивались. Как вдруг этот грозный мужчина громко назвал наши фамилии и позором выставил нас за дверь, обвинив в нетрадицонной сексуальной ориентации. Мы были в шоке".

Как пишет журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2", после учебы Африкантова любила оттянуться – ходила по ночным клубам, причем предпочитала самые дорогие, поскольку уже в ту пору считала себя звездой и хотела соответствовать. Для храбрости по пути Марина выпивала алкогольный коктейль в жестяной банке – и шла на охоту.