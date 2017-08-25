Шикарную свадьбу Преснякова назвали спектаклем
Бракосочетание старшего внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова назвали одним из самых громких событий лета. Мероприятие поразило общественность размахом. А сейчас в Сети появился первый официальный ролик со свадьбы Преснякова. Любой желающий может оценить запись в профилях самого Никиты, его новоиспеченной супруги Алены или его звездной бабушки Аллы Пугачевой.
Ролик представляет собой краткое изложение подготовки к свадьбе (запечатлен девичник Алены) и самого торжества, на котором веселятся гости – представители отечественного шоу-бизнеса. "Этот день запомниться надолго!" – заявила в подписи к видео Пугачева.
Подписчики Примадонны разделились на два лагеря. Одни осыпали новобрачных комплиментами и поздравлениями, другие крайне негативно отнеслись к свадьбе. "Спектакль. все красиво. единственное смущает. нет таинства и наслаждения. все на камеру (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Подружки невесты в черном... ну, ну.. вроде бы не похороны .Посмотрим, что будет после свадьбы", "Какая же неприятная невеста ... не в ту семью попала", "Как хорошо быть звездным ребенком, так красиво за чужие деньги", "Главное чтобы не разбежались через пол года😊!!!", "Ну и в чем прикол свадьба денег потратели кучу и смысл одни понты могли бы скромнее", – высказали свое мнение злопыхатели.
Напомним, что красивая свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой закончилась безобразным скандалом. Дело в том, что внук Пугачевой сначала отгулял свадьбу с 200 гостями за счет популярного журнала, а затем оскорбил устроителей богатого торжества. Он заявил: "Им просто выгодно выставить нас мажорными идиотами на всю страну и сделать из этого бабки".
Издание на бартерной (за рекламу и упоминания в тексте) основе сделал праздник для Никиты за право эксклюзивного освещения мероприятия. "Свадьба за 25 миллионов", – гласил громкий заголовок на обложке. Он-то и взбесил внука Пугачевой. Пресняков даже записал видео, где песочил устроившее шикарную свадьбу издание. "Наживается исключительно на взорванных пуканах! – кричал в кадре внук Пугачевой, демонстративно отшвыривая подаривший ему праздник журнал. – От него прямо несет!" Действия Никиты очень не понравились общественности.
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