Шикарную свадьбу Преснякова назвали спектаклем

В Сети появился официальный ролик свадьбы Никиты Преснякова и его избранницы Алены Красновой. Пользователи немедленно отреагировали на публикацию, причем новобрачные получили множество негативных отзывов.

Бракосочетание старшего внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова назвали одним из самых громких событий лета. Мероприятие поразило общественность размахом. А сейчас в Сети появился первый официальный ролик со свадьбы Преснякова. Любой желающий может оценить запись в профилях самого Никиты, его новоиспеченной супруги Алены или его звездной бабушки Аллы Пугачевой.

Ролик представляет собой краткое изложение подготовки к свадьбе (запечатлен девичник Алены) и самого торжества, на котором веселятся гости – представители отечественного шоу-бизнеса. "Этот день запомниться надолго!" – заявила в подписи к видео Пугачева.

Подписчики Примадонны разделились на два лагеря. Одни осыпали новобрачных комплиментами и поздравлениями, другие крайне негативно отнеслись к свадьбе. "Спектакль. все красиво. единственное смущает. нет таинства и наслаждения. все на камеру (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Подружки невесты в черном... ну, ну.. вроде бы не похороны .Посмотрим, что будет после свадьбы", "Какая же неприятная невеста ... не в ту семью попала", "Как хорошо быть звездным ребенком, так красиво за чужие деньги", "Главное чтобы не разбежались через пол года😊!!!", "Ну и в чем прикол свадьба денег потратели кучу и смысл одни понты могли бы скромнее", – высказали свое мнение злопыхатели.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Авг 24 2017 в 5:56 PDT

Напомним, что красивая свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой закончилась безобразным скандалом. Дело в том, что внук Пугачевой сначала отгулял свадьбу с 200 гостями за счет популярного журнала, а затем оскорбил устроителей богатого торжества. Он заявил: "Им просто выгодно выставить нас мажорными идиотами на всю страну и сделать из этого бабки".

Издание на бартерной (за рекламу и упоминания в тексте) основе сделал праздник для Никиты за право эксклюзивного освещения мероприятия. "Свадьба за 25 миллионов", – гласил громкий заголовок на обложке. Он-то и взбесил внука Пугачевой. Пресняков даже записал видео, где песочил устроившее шикарную свадьбу издание. "Наживается исключительно на взорванных пуканах! – кричал в кадре внук Пугачевой, демонстративно отшвыривая подаривший ему праздник журнал. – От него прямо несет!" Действия Никиты очень не понравились общественности.