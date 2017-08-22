Сбежавшего с Первого канала Малахова обнаружили в глухом монастыре

Телеведущий исповедался и причастился. Впереди его ждут великие дела.

О том, где после ухода с Первого канала пребывает Андрей Малахов, слухи ходили самые разные. Каково же было удивление прихожан Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального монастыря, что на Соловках, когда там во время службы они заметили знаменитого телеведущего. Впрочем, в скромной простой одежде его было сложно узнать.

Как сообщает портал news29.ru, Андрей прибыл на Большой Заяцкий остров Соловецкого архипелага инкогнито. В это же время там находился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Августовский визит Святейшего в эти края уже стал традицией – 21 августа считается днем памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.

Патриарх Кирилл совершил славление у мощей соловецких святых и возглавил всенощное бдение и Божественную литургию в Троицком храме. А Андрей Малахов, как уверяют очевидцы, в чем-то долго и горячо исповедовался священнику, а потом причастился святыми дарами.

Говорят, что после принятия Святых Христовых Тайн отступают даже серьезные заболевания, возрастает сила воли, укрепляется дух. Верующему становится легче бороться со своими страстями и идти на испытания. А у Андрея сейчас сложный жизненный период – он находится на перепутье. 25 лет он отдал Первому каналу, а теперь ушел к конкурентам, где предстоит проявить себя и сохранить статус "лучшего ведущего России".