Игорь Крутой: Чтобы понять, с кем ты жил, надо разойтись
Игорь Крутой не остался в стороне от ажиотажа, который произошел вследствие внезапного ухода телеведущего и шоумена Андрея Малахова с Первого канала. "Андрей – прекрасный ведущий, он имеет право на существование и на других каналах. Ну, что такое "лицо канала"? Мне кажется, ведущие могут участвовать в разных проектах. Саша Олешко, переходя на НТВ, оговаривал, что имеет право появляться в программах других каналов. Успех "Пусть говорят", я думаю, процентов на 80 процентов строился на народной любви к Малахову. Да, работала суперпрофессиональная группа, которая находила темы – спорные, но дающие рейтинги. Эта группа с ним перешла на Второй канал. Поэтому, думаю, что его проект будет успешен и там", – выразил уверенность продюсер. Кстати, Андрей Малахов будет ведущим "Новой волны" Крутого в Сочи.
А еще на фестивале отметятся зарубежные знаменитости – английский исполнитель Робби Уильямс и американка LP, которая недавно собрала с аншлагом столичный зал "Крокус Сити Холл". Сам продюсер объяснил такое сотрудничество переговорами, являющимися частью не всегда простой работы. "Что касается Робби Уильямса, у него не оказалось никаких предубеждений, даже в силу нынешних политических сложностей. Но не все зарубежные звезды соглашаются к нам ехать", – цитирует Игоря Крутого сайт "Комсомольская правда".
По признанию продюсера, с Робби оказалось легче договориться, чем с Земфирой, слухи о возвращении которой на "Новую волну" периодически появляются в СМИ. Крутой объяснил: "Переговоры шли не об участии в "Волне", а о выступлении на вечеринке после открытия. Но они выставили там такие требования…"
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