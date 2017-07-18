Повзрослевшая дочь Крутого восхитила красотой

Сегодня, 18 июля, дочери Игоря Крутого Александре исполнилось 14 лет. Юную именинницу поздравила ее мать Ольга, опубликовав фотографию девушки, которая стала настоящей красавицей.

Дочь Игоря Крутого Александра закрыта для журналистов. Она не посещает светские мероприятия. не принимает участия в съемках передач и ток-шоу, не мелькает на страницах журналов в фотосессиях. А между тем Саше исполнилось 14 лет и девушка стала настоящей красавицей. Об этом можно судить по свежей публикации ее матери Ольги, которую та сделала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

"Сашенька, любимая, с Днем рождения! Будь здоровой и счастливой! Пусть тебя всю жизнь окружают преданные друзья.❤️❤️❤️❤️❤️Happy Birthday my love!" – написала Ольга рядом с черно-белой фотографией, на которой запечатлена именинница.

Многочисленные подписчики присоединились к поздравлениям, при этом одарив Александру комплиментами. "С Днём рождения, Сашеньку!!! Успехов во всех начинаниях!!!", " Олечка, какая у вас красивая, замечательная дочь!! Такое завораживающее сочетание светлых глаз и темных волнистых волос!! Кстати, они у нее вьются от природы?? Желаю ей крепкого счастья и здоровья!!", "Как же она тут похожа на Миллу Йовович из фильма Голубая лагуна)))👍", "Сашенька, счастья тебе!!!! Красивая, умная, достойная– все это я думаю есть в тебе!!!!! Всегда будь здорова!!!!! Удачи тебе!!!!", "С Днём Рождения Сашулю! Красивую умную девочку с огромным сердцем! Любовь которую она дарит вам ни с чем не сравнима! Будьте здоровы и счастливы!!!❤❤❤🌺🌺🌺🙏🏼", "Была гадкий утенок, а сейчас красотка!", "Вот это изменение !!!!! Красотка!!!!! Как выросла!!!!! Счастья вам!!!!" – восхитились подписчики.

Публикация от Ольга Крутая/ Olga Kroutoi (@olgakroutoi) Июл 18 2017 в 4:23 PDT

Интересно, что еще несколько лет назад в СМИ муссировался слух-шутка о том, будто Александра дочь не Игоря Крутого. а юмориста и шоумена, звезды Comedy Club Семена Слепакова. Поразительное "узнавание" произошло во время Международного музыкального конкурса молодых исполнителей "Новая волна" – 2012. Тогда Крутой вывел в свет жену и десятилетнюю дочь. Именно тогда многие журналисты обратили внимание на девочку: темные вьющиеся волосы, голубые глаза, полные губы – да она вылитая Семен Слепаков, чуть ли не в один голос заявили папарацци.