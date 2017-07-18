Повзрослевшая дочь Крутого восхитила красотой
Дочь Игоря Крутого Александра закрыта для журналистов. Она не посещает светские мероприятия. не принимает участия в съемках передач и ток-шоу, не мелькает на страницах журналов в фотосессиях. А между тем Саше исполнилось 14 лет и девушка стала настоящей красавицей. Об этом можно судить по свежей публикации ее матери Ольги, которую та сделала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
"Сашенька, любимая, с Днем рождения! Будь здоровой и счастливой! Пусть тебя всю жизнь окружают преданные друзья.❤️❤️❤️❤️❤️Happy Birthday my love!" – написала Ольга рядом с черно-белой фотографией, на которой запечатлена именинница.
Многочисленные подписчики присоединились к поздравлениям, при этом одарив Александру комплиментами. "С Днём рождения, Сашеньку!!! Успехов во всех начинаниях!!!", " Олечка, какая у вас красивая, замечательная дочь!! Такое завораживающее сочетание светлых глаз и темных волнистых волос!! Кстати, они у нее вьются от природы?? Желаю ей крепкого счастья и здоровья!!", "Как же она тут похожа на Миллу Йовович из фильма Голубая лагуна)))👍", "Сашенька, счастья тебе!!!! Красивая, умная, достойная– все это я думаю есть в тебе!!!!! Всегда будь здорова!!!!! Удачи тебе!!!!", "С Днём Рождения Сашулю! Красивую умную девочку с огромным сердцем! Любовь которую она дарит вам ни с чем не сравнима! Будьте здоровы и счастливы!!!❤❤❤🌺🌺🌺🙏🏼", "Была гадкий утенок, а сейчас красотка!", "Вот это изменение !!!!! Красотка!!!!! Как выросла!!!!! Счастья вам!!!!" – восхитились подписчики.
Интересно, что еще несколько лет назад в СМИ муссировался слух-шутка о том, будто Александра дочь не Игоря Крутого. а юмориста и шоумена, звезды Comedy Club Семена Слепакова. Поразительное "узнавание" произошло во время Международного музыкального конкурса молодых исполнителей "Новая волна" – 2012. Тогда Крутой вывел в свет жену и десятилетнюю дочь. Именно тогда многие журналисты обратили внимание на девочку: темные вьющиеся волосы, голубые глаза, полные губы – да она вылитая Семен Слепаков, чуть ли не в один голос заявили папарацци.
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