Андрей Малахов показал видео из роддома

Телеведущий Андрей Малахов, об изгибах карьеры которого говорит буквально вся страна, выложил на своей странице в Instagram видео из роддома. По сюжету ролика на осмотре оказался он сам.

Уход Андрея Малахова с Первого канала стал одной из самых обсуждаемых новостей лета 2017 года. Еще до появления официальных комментариев многие эксперты связывали это с изменениями в личной жизни телеведущего, а именно – с ожидаемым рождением наследника.

Обыграть все это Андрей Малахов решил в ролике, который опубликовал на своей странице в Instagram. По сюжету телеведущего осматривает врач в роддоме, но сетует на аппаратуру: "Сплошные шумы и ничего не видно", после чего решает "сменить канал". "У вас же уже не первый?", – интересуется специалист у Малахова. "Уже нет", – подтверждает он. Видео оказывается промо-роликом нового сезона передачи "Прямой эфир" на телеканале "Россия", ведущим которой в новом сезоне и станет Андрей Малахов.