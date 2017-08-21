Настоящая причина увольнения Малахова с Первого канала

Мужской климакс и неудовлетворенность сыграли решающую роль. "Лучший ведущий страны" переметнулся к конкурентам.

Наконец, расставлены все точки над i – Андрей Малахов официально покинул Первый канал. "Я всегда был в подчинении. Человек-солдат, исполняющий приказы. А захотелось самостоятельности. Смотрел на коллег: они становились продюсерами своих программ, сами начинали принимать решения. И вдруг пришло понимание: жизнь идет, и нужно расти, выходить из тесных рамок", – объяснил Малахов в интервью Woman`s Day.

А в обращении к главному телеврачу страны Елене Малышевой, опубликованном в StarHit, он был чуть более конкретен: "Надо развиваться, ты как продюсер собственной программы понимаешь это лучше других. А если попутно я натолкнул тебя и на новую тему эфира под названием "Первые проявления мужского климакса", тоже неплохо".

Теперь для людей, далеких от телевизионной кухни, стоит пояснить, что имел в виду Малахов. Дело в том, что на Первый канал вернулась в качестве продюсера Наталья Никонова. Вернулась и развила бурную деятельность, перехватив бразды правления программой "Пусть говорят". Сотрудники Первого канала сообщили, что задача Никоновой – "перетрясти общественно-политический блок передач". Эти изменения пришлись не по нраву звездному телеведущему.

Изменения, надо сказать, затевались революционные. Во-первых, Андрей, как говорят, был лишен возможности формировать редакционный план программы "Пусть говорят". Ему отводилась лишь роль ведущего, которому пишут вопросы героям и в ушной монитор которого режиссер дает команды "Пусть подерутся", "Не подходи к героине, пусть поорет", "Подойди к экспертам в зале". Малахова функция "говорящей головы" никак не удовлетворяла.

Второе изменение касается тематики его программы. Если прежде в "Пусть говорят" затрагивалась социально-бытовая сфера, то Никонова решила сделать из передачи политическое ток-шоу, в котором шла бы речь об Америке, Сирии, Украине и других поставляющих новости странах. Новый формат уже был опробован – первый выпуск "Пусть говорят" с новым ведущим был посвящен Михаилу Саакашвили. Малахову, понятно, политика совсем не интересна.

Наконец, конкуренты с "России", как говорят, предложили Андрею зарплату почти в два раза больше. А "лучшему ведущему страны", как представили Малахова команде "Прямого эфира", деньги сейчас очень нужны на памерсы, погремушки и коляски – в конце года он станет папой.