Андрей Малахов ждет первенца

Телеведущий в последнее время держал в напряжении всю страну. Теперь Андрей Малахов решил внести ясность и рассказал о предстоящем событии в семье.

"Спешу обрадовать добрых граждан и тех, кто в течение шести лет нашего брака атаковывал мою жену бесцере­монными расспросами о перинатальной ситуации в семье. Да, мы с Наташей ждем первенца!" – обратился ко всем неравнодушным телеведущий.

Малахов добавил, что пока не решил, отправится ли в декретный отпуск, как гендиректор Новосибир­ского театра оперы и балета Владими­р Кехман. "Или буду действовать по укороченному вариан­ту, как принц Уильям с Криштиану Ро­налду, которые посвятили уходу за своими малышами чуть меньше времени", – цитирует его StarHit.

Публикация от @malakhov007 Июл 25 2017 в 1:24 PDT

Ведущий вместе с супругой недавно вернулся с Сардинии. Андрей отметил, что в небезызвестном отеле, где они с Натальей остановились, не поменялось ровном счетом ничего. Малахов не был там десять лет, со времен написания книги "Мои любимые блондинки".

"Все те же российские олигархи со скучающими половинками. Единственный, кто не вписывался в эту привычную картинку, – некий депутат, постоянно рассуждающий о патриотизме, призывающий россиян отдыхать только на Родине. Как этот человек, попавший в санкционные списки, умудряется проводить отпуск в Италии и попивать "Беллини" в местном баре у всех на виду, понятно", – саркастически подметил шоумен. "Чтобы не оказаться в положении Божены Рынски, извинившейся, что в ресторане приняла за Рамзана Кадырова похожего на него человека, я не поддался соблазну стать папарацци, но последнее предупреждение депутату сейчас делаю", – заключил Малахов.

Напомним, по неофициальным данным, причиной перехода Андрея Малахова на "Россию 1" стал конфликт с новым продюсером Натальей Никоновой, которая решила добавить в ток-шоу "Пусть говорят" больше политических тем. Среди версий бытует и та, что телеведущий решил взять декретный отпуск и помогать жене с первенцем.