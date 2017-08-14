Андрей Малахов ждет первенца
"Спешу обрадовать добрых граждан и тех, кто в течение шести лет нашего брака атаковывал мою жену бесцеремонными расспросами о перинатальной ситуации в семье. Да, мы с Наташей ждем первенца!" – обратился ко всем неравнодушным телеведущий.
Малахов добавил, что пока не решил, отправится ли в декретный отпуск, как гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман. "Или буду действовать по укороченному варианту, как принц Уильям с Криштиану Роналду, которые посвятили уходу за своими малышами чуть меньше времени", – цитирует его StarHit.
Ведущий вместе с супругой недавно вернулся с Сардинии. Андрей отметил, что в небезызвестном отеле, где они с Натальей остановились, не поменялось ровном счетом ничего. Малахов не был там десять лет, со времен написания книги "Мои любимые блондинки".
"Все те же российские олигархи со скучающими половинками. Единственный, кто не вписывался в эту привычную картинку, – некий депутат, постоянно рассуждающий о патриотизме, призывающий россиян отдыхать только на Родине. Как этот человек, попавший в санкционные списки, умудряется проводить отпуск в Италии и попивать "Беллини" в местном баре у всех на виду, понятно", – саркастически подметил шоумен. "Чтобы не оказаться в положении Божены Рынски, извинившейся, что в ресторане приняла за Рамзана Кадырова похожего на него человека, я не поддался соблазну стать папарацци, но последнее предупреждение депутату сейчас делаю", – заключил Малахов.
Напомним, по неофициальным данным, причиной перехода Андрея Малахова на "Россию 1" стал конфликт с новым продюсером Натальей Никоновой, которая решила добавить в ток-шоу "Пусть говорят" больше политических тем. Среди версий бытует и та, что телеведущий решил взять декретный отпуск и помогать жене с первенцем.
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