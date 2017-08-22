Выложивший странное фото Шепелев высказался об уходе Малахова

Дмитрий Шепелев наконец высказался об уходе Андрея Малахова. Свои слова телеведущий сопроводил публикацией необычного фото.

Новость о том, что Андрей Малахов покидает Первый канал, продолжает будоражить умы общественности. О решении популярного телеведущего и шоумена начать работу на "России 1" не прокомментировал только ленивый. Не остался в стороне и коллега Малахова Дмитрий Шепелев. Отметим, что ранее ведущий стал лицом новой передачи на Первом канале "На самом деле", которая своим скандальным флером у многих зрителей навевает аналогии с передачей Андрея Малахова "Пусть говорят".

На своей официальной страничке Дмитрий Шепелев выложил фотографию, в которой подчеркнул красным маркером себя и субтитр: "Малахов замолкает. Пауза". Странную, на первый взгляд, фотографию Шепелев объяснил в подписи. "Эту шуточную фотографию сделали два года назад в аппаратной на съемках пилотного выпуска программы "Про любовь". Позже ее вели Софико Шеварднадзе и Шнур. Снимали в декорациях #Пустьговорят, другой свободной студии тогда не нашлось. Фотографию сделали без умысла. Так, поржать. Никто тогда и представить не мог, как закрутится телевизионная интрига с @malakhov007", – написал Дмитрий.

Затем шоумен обратился напрямую к коллеге. "Как бы ни сложилась карьера Андрея в дальнейшем, я хочу поблагодарить его за доброту к моей семье и пожелать сил – он принял очень непростое для себя решение", – заявил Шепелев.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Авг 22 2017 в 4:20 PDT

Ранее в откровенном интервью Андрей Малахов объяснил причины ухода с "первой кнопки". "Я всегда был в подчинении. Человек-солдат, исполняющий приказы. А захотелось самостоятельности. Смотрел на коллег: они становились продюсерами своих программ, сами начинали принимать решения. И вдруг пришло понимание: жизнь идет, и нужно расти, выходить из тесных рамок", – сообщил телеведущий.