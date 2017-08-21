Уволенный с Первого канала Кизяков оправдался за грязный скандал

Ведущий "Пока все дома" рассказал, на что тратил бюджетные миллионы. Он хотел справедливости и пошел за правдой с цифрами в руках.

Новость о том, что закрыта одна из старейших на отечественном телевидении программ "Пока все дома", стала сенсацией. Но на Первом канале объяснили, что приняли это решение из-за этических и финансовых проблем.

Якобы в 2011 году компании, которые принадлежат создателям передачи "Пока все дома", получили на тендерах Министерства образования и науки, а также региональных властей на создание видеороликов о детях-сиротах в рубрику "У вас будет ребенок". Сумма огромная – 110 миллионов рублей. При этом Первый канал на коммерческих условиях покупал у производителя лицензию на всю передачу, в том числе на рубрику "У вас будет ребенок". Каналу не было известно, что ролики о сиротах производятся за счет государства.

Кизяков решил внести ясность. На свой странице в социальной сети опальный телеведущий ударился в бухгалтерию и объяснил, почему сюжет об одном ребенке стоил 100 тысяч рублей. "Видеопаспорта снимаются только профессиональной техникой, только эфирными специалистами с медицинскими книжками и расписками о неразглашении закрытой законом информации о детях. 100 000 – это стоимость работ по 1 видеопаспорту, 10 лет она неизменна (хотя подорожало всё: техника, аренда, транспорт, проживание).С командировками иногда регионы помогают, иногда нет. Приходится билеты и проживание обеспечивать за свой счет", – уверяет Кизяков.

"Первому каналу рубрика не стоила ничего, плюс еще канал 10 лет получал немалый доход от постоянного присутствия спонсорской рекламы именно и только в этой рубрике", – говорит Кизяков.

"Какая конечная, истинная цель организованной травли?", – задается риторическим вопросом ведущий. И тут же сам отвечает: "Цель вовсе не в том, чтобы улучшить детскую долю, а в том, чтобы избавиться от нас как от опасных конкурентов, мешающих их бизнесу. А методы полностью соответствуют чистоте их рук и душ. Главные для нас судьи – люди, у которых появились дети, и дети, у которых появились семьи. Особенно интересно показать этим детям, когда они вырастут, тех, кто считал, что их судьба и жизнь не стоили ста тысяч".

