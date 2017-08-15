Звезда "Дома-2" провела ночь в компании 20 стриптизеров

Катя Колисниченко пошла вразнос. Она решила не сдерживать себя.

Когда в сентябре 2010 года сестрички Юля и Катя Колисниченко появились на проекте "Дом-2", никто и подумать не мог, чем все закончится. Было им в ту пору по 22 года, три из которых они проработали в Кубанском казачьем хоре. Рассорившись с руководством коллектива, они отправились покорять Москву. А в столице обе решили построить отношения с Евгением Пынзарем. Женя отказал: мол, сердце уже занято.

С тех пор девушкам с парнями не везло. У Юлии было множество безуспешных романов, но потом она забеременела от Тиграна Салибекова и вышла за него замуж. А самые длительные отношения Катюши были с Филиппом Алексеевым. Они запомнились скандалами, когда парень доходил до рукоприкладства.

Позже, уже после ухода с "Дома-2", на одной из светских вечеринок девушка познакомилась с диджеем Никитой Капелюшем и вышла за него замуж. Брак продлился три года.



Потом Катя решила, что неудачи в личной жизни связаны с ее внешностью. И сделала, как говорят, полтора десятка пластических операций – решилась на липосакцию, увеличение груди, ринопластику и коррекцию бедер и рук. Пошла, что называется, вразнос.

Публикация от Екатерина Капелюш-Колисниченко (@kolisnichenko_official) Авг 13 2017 в 9:53 PDT

Сегодня, как сообщает журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2", девушка часто проводит время в стриптиз-клубах. Недавно ее застукали сразу с 20 красавцами-стриптизерами. Колисниченко, разгоряченная шампанским, кинулась на танцпол и целый час поражала откровенными телодвижениями собравшихся. Танцовщики окружили ее, гладили и всячески ублажали.

А потом девушка уединилась с лучшими парнями в приват-комнате. Там роскошные стриптизеры, скинув исподнее, явили любвеобильной Катюше все свои прелести...